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"Заразилась соседка по парте": Отправила в школу ребенка семья с COVID-19 в Бердске. Как ушел на карантин класс, история их первых уст

17:55 18.09.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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В школе учителя, работники столовой, есть пожилые. Родители поставили под угрозу их жизни, - отметила одна из матерей класса. А как же уголовная ответственность, обещанная Путиным?

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Класс в школе закрыли на карантини из-за контактного ребенка
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
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"Заразилась соседка по парте": Отправила в школу ребенка семья с COVID-19 в Бердске. Как ушел на карантин класс, история их первых устКому делают анализ на коронавирус в Бердске, рассказала главврач ЦГБ Алла ДробинскаяЕщё 171 новостей

Привели ребенка в школу из семьи с зараженным отцом родители Бердска. Они не дождались результатов анализа мальчика и пустили на уроки. Об этом сайту "Курьер. Среда. Бердск" рассказала одна из матерей класса 18 сентября. Она очень возмущена случившемся и безответственным отношением родителей.

- Они отправили потенциально зараженного ребенка. А ведь в школе учителя, в том числе пожилые, есть работники столовой и т.д. У них в семьях есть пожилые родные, они поставили под угрозу их жизни, - отметила мать.

Хроника событий

Неделю назад в чате класса учитель опубликовала информацию о том, что родителям нельзя выводить детей в школу. Класс закрыли на карантин на 2 недели, все перешли на дистанционное обучение.

- Из-за какого заболевания закрыли класс на карантин учитель не сообщила. Все держалось в жесткой тайне, - отметила женщина.

На другое утро после объявления карантина к детям из класса рано утром приехали медики в защитных костюмах. О чем никого из родителей не предупредили.

- В двери постучали медики в специальной одежде, показывали корочки, перепугали детей. Они брали анализ на коронавирус, - рассказала мать школьника.

Вскоре в чате появилась информация о том, что приедут медицинские работники. Тогда и стала понятна причина карантина.

- Но почему-то анализ взяли только у ребенка. Ни у кого из нашей семьи его брать не стали. Как-то странно мне кажется, - отметила мать.

Вскоре выяснилось, что болен коронавирусом мальчик, отец которого был заражен, рассказывает родительница. По ее информации, его мама и папа не дождались результатов анализа школьника и отправили на учебу. А анализ в итоге показал наличие у мальчика вируса, поэтому и был объявлен карантин.

- А еще через несколько дней выяснилось, что от этого мальчика заразилась соседка по парте, - рассказала бердчанка.

Что происходит сейчас

В последние дни в чате родителей была опубликована информация, что детям уже можно выйти в школу. Но для этого нужны справки о том, что ребенок здоров. Конечно тем, у кого анализ на коронавирус был отрицательный.

- Многие родители были в это время на работе. Им пришлось срочно уйти и побежать в больницу. В итоге справки успели взять только половина родителей, - рассказала женщина.

А еще через время в чате написали, что произошла ошибка, и карантин продлевается.

- Какой-то цирк с этим ковидом. Бардак. А как же слова Путина, что за заражение уголовная ответственность? Привлекли бы один раз этих родителей, потом других за подобное. В следующий раз уже никто бы не стал так бессовестно относиться, побоялись бы, - отметила мать.

Напомним, на сегодняшний день в образовательных учреждениях Бердска на карантин закрыто 5 классов - МБОУ СОШ №1, МАОУ "Лицей №7", МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ №12 и 1 группа в детском саду, так как у обучающихся была выявлена коронавирусная инфекция, протекающая бессимптомно. Сегодня все дети находятся на карантине по постановлению Роспотребнадзора под медицинским наблюдением.

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От редакции

Как вам ситуация?

Аноним, 18 сентября 2020 18:35
А у бессимптомных родителей дети могут спокойно ходить в школу, если уж выявлять больных детей, то надо брать тесты, а не измерять температуру
Аноним, 18 сентября 2020 19:44
Именно тесты и показывают ложные данные, т.к. реагируют на фрагменты обычных коронавирусов, оставшихся в геноме ранее переболевших ими людей. Истерия с Ковид - это обман глобального масштаба, в котором замешаны как сама коррумпированная ВОЗ, так и заинтересованные в этом правительства большинства стран.
Аноним, 18 сентября 2020 18:43
Наглость и безответственность. Самое время применить к ним уголовную ответственность
Аноним, 18 сентября 2020 19:07
Только наказание и именно уголовная ответственность По другому не поймут Скорее всего противники ношения масок Сколько людей заразила эта бессовестная семейка
Аноним, 18 сентября 2020 19:35
Ну вот, еще один любитель масок вылез. Когда уже всех вас вакцинируют и чипируют!?
Аноним, 18 сентября 2020 19:36
Надоели, сидите дома занавесьте окна закройтесь на замок и бойтесь, а то заразитесь.

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