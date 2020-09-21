Кто прошел по списку "Единой России" в заксобрание НСО? Бывший мэр Бердска

Нынешнего главы города Евгения Шестернина в списке депутатов нет. Но есть Александр Терепа, руководивший Бердском до 2010 года, и Александр Карелин, депутат Госдумы.

Мета в заксобрании Новосибирской области распределены

Список зарегистрированных депутатов в Законодательное собрание Новосибирской области седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу от партии «Единая Россия» обнародовало региональное отделение вечером 21 сентября.

Напомним, что региональный парламент формируется по смешанной системе – 38 депутатов избираются по партийным спискам и 38 – по одномандатным округам. В бюллетень для голосования по единому областному избирательному округу по пропорциональной системе было включено 10 политических партий, из них необходимый для представительства в парламенте 5-процентный барьер преодолели шесть: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, партия «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров».

Кто стал депутатом заксобрания от "Единой России" по общеобластному списку

Карелин Александр Александрович

Кушнир Виктор Васильевич

Покровский Евгений Николаевич

Гайдук Сергей Александрович

Субботин Денис Викторович

Барсуков Александр Филиппович

Титков Сергей Николаевич

Ильенко Валерий Павлович



Мамедов Маис ПирвердиевичНиколаев Федор АнатольевичСпассских Елена ИгоревнаПохил Юрий НиколаевичТерепа Александрович ГригорьевичКошкин Юрий АлексеевичФранчук Дмитрий ВадимовичДиденко Ирина ВалериевнаЖуков Анатолий ВасильевичПоповцев Глеб Александрович

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", был шанс стать депутатом и у мэра Бердска Евгения Шестернина, который баллотировался по партсписку по округу №16. Но он не попал в заксобрание и остается управлять городом по крайней мере до 27 ноября 2020 года. в этот день истекает срок его мэрских полномочий.

Выборы нового градоначальника состоятся после 10 января 2021 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Бердск в региональном парламенте нового созыва будут представлять директор лицея №6 Зоя Родина (округ №16) и экс-спикер бердского горсовета Валерий Бадьин (№12). Они победили по одномандатным округам.

Кроме того, в партийном списке есть Александр Терепа, тоже бердчанин, руководитель отделения Пенсионного фонда Новосибирской области, депутат заксобранич предыдущего созыва. Напомним, что он руководил Бердском 15 лет - до 2010 года.