Важные изменения в выплатах Путина и детских пособиях с октября 2020. Что нужно успеть сделать до 1 октября

До конца сентября остается несколько дней, и россиянам необходимо успеть подать заявления на детские выплаты. И не только.

Детские пособия временны

До конца сентября остается несколько дней, и россиянам необходимо успеть подать заявления на детские выплаты, определиться со способом получения набора социальных услуг в 2021 году и перейти на карты национальной платежной системы «МИР» для получения пенсий и социальных выплат по линии ПФР. Срок подачи заявлений в ПФР и перехода на карты «МИР» истекает 1 октября, напомнили в Пенсионном фонде.

Выбор способа получения НСУ

Федеральным льготникам до 1 октября этого года необходимо определиться со способом получения набора соцуслуг в следующем году: в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей.

В набор соцуслуг входит обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения НСУ, то обращаться в ПФР не нужно. Если решено изменить форму получения (отказаться от НСУ либо возобновить его получение), необходимо подать заявление. Заявление удобнее всего подать в электронном виде – через сайт ПФР или портал госуслуг. Также заявление можно подать в филиалах МФЦ или в клиентской службе ПФР.

Прием заявлений на детские выплаты

Тем родителям или опекунам (попечителям), кто еще не подавал заявления на детские выплаты, необходимо успеть это сделать в ближайшие дни: 30 сентября — последний день приёма заявлений для назначения данных выплат. Это касается приёма заявлений на ежемесячную выплату на детей до 3 лет в размере 5 тысяч рублей и единовременную на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

При этом в Пенсионном фонде напомнили, что выплата с 3 до 16 лет назначается на детей, рождённых в период с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 года.

Подать заявление можно в электронном виде – на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, на единовременную выплату – только через портал госуслуг. Заявления принимаются также всеми филиалами МФЦ и территориальными органами ПФР.

Опекунам (попечителям) ребенка (детей) для оформления выплаты необходимо обращаться в ПФР или МФЦ, так как им необходимо представить документы, подтверждающие их полномочия.





Первого октября 2020 года заканчивается переход на карты национальной платежной системы «МИР». Выпуском новых карт занимаются банки. Оформить карту «МИР», счет или вклад с возможностью пополнения и снятия денежных средств можно в онлайн-сервисах банков, на сайте банка или через офис банка.

При этом, если при замене карты на карту «МИР» счет изменился, то необходимо указать новые реквизиты, подав соответствующее заявление. Заявление в ПФР о доставке пенсии с новыми реквизитами можно подать через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России либо портале госуслуг. Номер счета при наличии карты «МИР» можно посмотреть в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или в офисе банка.