"А где дорожка?": Не увидел освещения, прохода и покрытия на площадках дворов по нацпроекту на 93 млн руб. инспектор Минстроя в Бердске

Инспектора провезли по дворам, которые были отремонтированы за последние 3 года. Вы не готовы воспринимать критику, - заявил местным чиновникам руководитель ФАУ "Проектная дирекция Минстроя России" Павел Данилов.

Инспектор Минстроя проехал по 4 дворам в Бердске

Какой работой чиновников Бердска остался недоволен инспектор из Москвы? Напомним, руководитель ФАУ "Проектная дирекция Минстроя России" Павел Данилов проверил дворы, благоустроенные по программе "Комфортная городская среда" 29 сентября. "Люди вам не верят - это итог вашей работы", - заявил он местным чиновникам. Несмотря на непрекращающийся дождь Павел Владимирович побывал в 4 дворах - на ул. Лелюха дом №26, ул. Вокзальная №50а, ул. Горького №1, Микрорайон №15.

Одни вопросы

- А как зайти на площадку? Где дорожка? - не понял инспектор во дворе дома по ул. Лелюха. Он не увидел входа на детскую площадку и покрытия на ней. Чтобы на нее попасть, пришлось перешагнуть через бордюр.

Во дворе на ул. Вокзальной и Горького инспектора с чиновниками встретили жители. Женщина задала вопрос - почему снова и снова разрывается территория парковки и не заделывается асфальт.

- Мы в этом году снова копали. Сейчас то, что уложено уплотнится и мы закроем, это такая технология, - отметил Захаров.

- В этом году вы не копали, - отметила женщина.

- Копали, - заверил вице-мэр.

Во дворе Микрорайона инспектор не увидел должного освещения. Чиновники отметили, что те фонари, что были изначально предусмотрены, мешали людям. Слишком светили в окна дома.

Итог

Перед местными властями стоит задача - сделать все дворы, отметил Данилов.

- Сколько вы дворов уже сделали? - спросил он.

- 47 сделано, нуждаются 200, - рассказал вице-мэр Захаров.

Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов поднял тему высокой платы за экспертизу по проектам "Комфортной среды". Этот вопрос инспектор обещал поднять на внутреннем ВКС властей.

- Вы сами все знаете. Вы не переигрываете, вы критику не готовы воспринимать, - отметил он.

- Мы готовы, - отметил вице-мэр Захаров.

Данилов заметил, что нужно менять правила софинансирования. Делать разный процент и разные подходы к виду работ. Должна быть приоритетность и комплексный подход. Сначала нужно сделать те объекты, где три дома одновременно, потом где два, а потом уже 1, - отметил Данилов.

- У меня нет каких-то критичных замечаний, вам здесь с людьми работать, - отметил инспектор в заключение.

Он отметил, что не готов разъяснять местным властям как надо работать, но дал несколько советов. Например, как выявлять мошенников среди подрядчиков. Читайте подробности в ближайшее время.

Для справки

Инспектор вместе с чиновниками проехал несколько дворов, которые были благоустроены за последние 3 года, начиная с 2018 года. Публикуем откуда вязалась общая сумма по проекту "Комфортная городская среда" в 93 млн рублей - она суммарная за последние годы.

2018

В 2018 году было сделано также несколько дворов:

ул. Вокзальная, 50а; ул. Горького, 1; ул. Горького, 4; ул. Ленина, 37; ул. Лунная, 2; ул. Микрорайон «Северный», 20; ул. Островского, 1а.

Общая сумма 19,4 млн рублей.

2019 год

В 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Бердске благоустроено 18 дворовых территорий многоквартирных домов:

ул. Вокзальная, 12; ул. Кутузова, 1; ул. Ленина, 13А, 14, 16, 16А, 18, 28; ул. Лунная, 16; ул. Островского, 107; ул. Микрорайон «Северный», 19; ул. Микрорайон, 15, 22, 23, 24; ул. Комсомольская, 24; ул. Лелюха, 26; ул. Рогачева, 1.



2020 год

В 2020 году в работе 14 дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:

ул. 2-ая Заводская, 11/1; ул. 2-ая Заводская, 11/2; ул. Вокзальная, 1; ул. Красный Сокол, 23; ул. Микрорайон, 3; ул. Микрорайон, 27; ул. Микрорайон, 2; ул. Озерная, 42; ул. Озерная, 40; ул. Павлова, 4; ул. Павлова, 4/1; ул. Советская, 56; ул. Советская, 58; ул. Советская, 64.

На 2020 год предусмотрено финансирование на проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов всего на общую сумму 21,3 млн. руб.

ИТОГО - 93 млн рублей.

Автор видео Алена Романцова