Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Прошло лето, закончилась изоляция. Вы очень долго были дома, наблюдали за своими питомцами. Поделитесь впечатлениями.

Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «И это мой питомец» опубликуем на сайте курьер-среда.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в октябре в одном из номеров газеты опубликуем проект «И это мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «И это мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты и сайта мы разметим альбом «И это мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 октября 2020 года. Ждем!

Анастасия Лавриненко, мой кот Степан

Анастасия Лавриненко, мои птенчики

Маргарита Кутлина

Наталья Вирт, Мопс Клёпа 1,5 года

Елена Гонташевская, кот Кипиш

Антонова Нина Романовна, собака Ляля

Борман и Антон

Елена Гонташевская, собака Тяпа

Инна Тюменцева, Муха и Тимоха

Ирина Николаевна, пес Лилу

Ирина Николаевна

Ирина Смирнова, Спартак и Король

Карпова Наталья, кошка Масяня и собачка породы гриффон Ёшка

Кутепова Мария, Мейн кун Билли

Малороссиянова Наталья, кот Астор

Малороссиянова Наталья, пес Ричард

Мордуша

Наш любимый любимец - французский бульдог Дэдди, 7 лет

Полина Нестерова, кошки - Буся и Юки

Рита Андреева, собака Боня, кот Том

Татьяна Власова

Юлия Зверева, пес Ватсон

Лорд и Якупова Софья

Наталья Федоринова, попугай Гоша и кот Серый

Оксана Баранова, Тимофей и Бусинка

Алена Савинова, Рыжик и Пушок

Демиденко Елена, кот Семен

Демиденко Елена, собака Цезарь

Наталья Захарова, Кошечки Ева и Никуша

Петренко Полина, кошка Майка

Семенов Геннадий, Бося и Умка

Светлана Кудряшова, кошка Серафима

Анна Глагольева, Тигрис и Пиксель

Алина, кот Вспыш