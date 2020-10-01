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Почему в новостройках годами закрыты мусоропроводы, а воняющие отходы скапливаются в огромном общем бункере в Бердске, ответила Жанна Теличко

12:45 01.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из огромного бункера с в новых домах на ул. Первомайской. Такие же бункеры стоят у домов на ул. Советской, Панфилова, Пионерской.

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Огромные чаны с мусором стоят годами у новостроек Бердска

Почему в новостройках годами закрыты мусоропроводы? Это самоуправство управляющей компании, экономия? У новых домов стоят огромные бункеры для мусора, там скапливается тонна мусора - это же антисанитария? На этот вопрос ответила 1 октября директор компании-перевозчика Бердска "Эко-Сервис" Жанна Теличко. Напомним, вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской Бердска. Жанна Владимировна отметила, что в Бердске осталось несколько подобных бункеров под мусор.

По каждому из адресов разные причины, почему стоят бункеры.

- На ул. Первомайской №131 - не увозить бункер просит управляющая компания. в доме многие еще ведут ремонт и много строительного мусора. В мусоропроводе он просто застрянет, - рассказала Жанна Владимировна.

На ул. Советской и Панфилова пластиковые контейнеры сгорели- жители частного сектор несут золу в них с горящими углями, рассказала Жанна Владимировна. Также остался бункер на ул. Пионерской.

При этом отметила, что мусоропровод раздельному мусору не помеха - нужно организовать площадку и установить контейнер.

вывоз мусора мусор раздельный сбор мусора Жанна Теличко "Эко-Сервис"
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