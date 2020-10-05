Немного за 40: Звездные пары, где женщина намного старше мужчины

Исполнитель роли Росомахи влюбился в австралийскую актрису Деборру-Ли Фернесс с первого взгляд

Когда жениху за..., а невесте 18, это никого не шокирует. Но если ситуация развивается как в известном фильме и «молодая была не молода», все искренне удивляются и недоумевают — «что он в ней нашел?» Рассказываем о парах, где жены старше мужей на 13 и даже 20 с лишним лет и это не мешает им жить долго и счастливо.

Александр Асташёнок (38 лет) и Елена Венгржиновская (51 год)

Со своей будущей женой экс-солист группы «Корни» познакомился на работе. Несколько лет Венгржиновская была директором коллектива. «Я не знала, как зовут ни одного из „фабрикантов“. „Фабрику звезд-1“ я не смотрела, этот проект для меня был неинтересен. Я работала с артистами абсолютно другого уровня, а здесь были начинающие люди, я не понимала, чем это все закончится», — рассказывала Елена о начале своего сотрудничества с бойз-бендом в интервью. А закончилось все браком с Александром и рождением дочери Виктории. Хотя в самом начале ничто не предвещало романтических отношений между директором и артистом. В беседе с порталом Womanhit Асташёнок признавался, что Венгржиновская понравилась ему не сразу: «С Леной у нас сначала возникла взаимная антипатия. В свое время я был уверен, что она слишком много на себя берет, позволяет себе меня отчитывать на повышенных тонах… Все это мне не нравилось. А она просто суперпрофессионал, в то время как я был недисциплинированным, нередко опаздывал». Ситуация изменилась, когда певец сильно заболел на гастролях и Елена принялась спасать своего подопечного: «Неожиданно я увидел перед собой не жесткого директора, а нормального человека, готового помочь. Вот такой классический сюжет, и я рад, что он развился и длится до сих пор. Никогда даже не предполагал, что так все сложится в моей жизни… Лена для меня теперь все — надежный товарищ, друг, соратник», — говорит артист. Супруги вместе уже 16 лет.

Эммануэль Макрон (42 года) и Брижит Макрон (67 лет)

В свою нынешнюю супругу будущий президент Франции влюбился еще в 15 лет, когда попал в театральный класс, который вела преподавательница латыни и французского Брижит Озьер. Совместная работа над пьесой сблизила педагога и ученика настолько, что родители Макрона отправили его на обучение в Париж. Но это не помогло — достигнув совершеннолетия, молодой человек начал жить вместе с Брижит, которая к тому моменту развелась с мужем-банкиром.

25-летняя разница в возрасте супругов нередко становилась поводом для шуток. Например, в прошлом году в соцсетях появился коллаж, где был изображен Эммануэль Макрон с женой и президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель. Подпись к нему гласила: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность». Возможно французский лидер не обратил бы на него никакого внимания, если бы сам Болсонару не оставил комментарий под картинкой: «Не оскорбляй его, парень, ха-ха».

Макрон был настолько возмущен поступком президента Бразилии, что решил вступиться за любимую супругу на пресс-конференции в Биаррице: «Он произнес очень неуважительные слова в адрес моей жены. Я с большим уважением отношусь к народу Бразилии и надеюсь, что у этой страны вскоре будет президент, готовый исполнять свои обязанности». Кстати, позже комментарий Жаира Болсонару под фотоколлажем исчез.

Хью Джекман (51 год) и Деборра-Ли Фернесс (64 года)

Исполнитель роли Росомахи влюбился в австралийскую актрису Деборру-Ли Фернесс с первого взгляда, хотя она была значительно старше его. В апреле этого года супруги отметили 24-летие со дня рождения их семьи: «Эти 24 года были лучшими в моей жизни! И, насколько я понимаю, нам становится все лучше. Я люблю тебя, Деб, всеми фибрами моей души. С годовщиной», — написал актер в своем Instagram. Как это ни странно, наличие законной супруги до сих пор не может остановить волну слухов о нетрадиционной ориентации Хью. Именно поэтому в недавнем интервью Anh’s Brush With Fame Фернес решила высказаться на волнующую всех тему: «Он был геем все эти годы. И я тоже. Все были в шоке, когда я вышла замуж. А вообще, все это просто неправильно. Это все равно что сказать Элтону Джону, что он натурал. Наверняка он бы вышел из себя», — заявила жена Джекмана.

Несмотря на многолетний брак, совместных детей у супругов так и не появилось. Попытки актрисы забеременеть успехом не увенчались, поэтому Хью и Деборра-Ли взяли детей из приюта. В настоящий момент сыну звездной пары Оскару Максимилиану 20 лет, а дочери Аве Элиот — 15.

Ради мужа Фернесс пожертвовала своей актерской карьерой, и это не единственный секрет их семейного счастья. Дело в том, что с самого начала отношений супруги договорились не расставаться друг с другом больше чем на две недели и придерживаются этого правила на протяжении всего брака. Кроме того, Джекман и Деббора-Ли никогда не ложатся спать, если поссорятся: «Лучше до утра будем разговаривать, пока не решим проблему. Честность — это ключ к хорошим отношениям. Быть самими собой. Не притворяться», — приводит слова актера сайт.

Источник: АиФ