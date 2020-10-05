Кто может получить новую выплату до 20 000 рублей из россиян?

Россияне смогут получить новую выплату до 20 тысяч рублей

Речь идёт о компенсации за путешествия в пределах Российской Федерации

Жители нашей страны смогут получить новую выплату 20 тысяч рублей за туристические поездки по России. Данную программу продлили до 10 января 2021 года. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Данная выплата - это компенсация за путешествия в пределах Российской Федерации. И в некоторых случаях она, действительно, может достигать 20 тысяч.

Соответствующие выплаты ввели еще прошлым летом, но власти решили продлить срок. Поэтому компенсация полагается за турпоездки, совершенные до 10 января следующего года. Плюсом ко всему, в ней могут участвовать и туристические агрегаторы.

Денежные средства выплачивают за поездки, которые длились более двух ночей. Израсходованные во время поездки деньги можно будет вернуть, но не более 20 тысяч рублей.