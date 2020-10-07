9 месяцев ждет покоя в морге погибший в пожаре на рынке "Центральный в Искитиме арендатор Овчинников. Следователи молчат

Разгорелся крупнейший пожар на рынке “Центральный” в Искитиме

Спустя 9 месяцев после пожара не отдали родным тело погибшего на пожаре на рынке "Центральный" в Искитиме Анатолия Овчинникова. О том, что похорон до сих пор не было “Курьер. Среда. Бердск” рассказала заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко. Напомним, Овчинников 6 месяцев не был похоронен из-за длительных экспертиз.

- Среди похороненных нет в данных фамилии Овчинникова, - рассказала Татьяна Андреевна 6 октября.

А Следственный комитет Новосибирской области в свою очередь отказался отвечать о причинах долгой экспертизы и о ходе расследования уголовного дела по гибели Овчинникова. В ведомство были отправлены вопросы:

- Закончена ли судмедэкспертиза ДНК погибшего в ТК "Центральный"?

- Подтвердилась ли личность погибшего Анатолия Овчинникова?

- Выдано ли тело Анатолия Овчинникова (останки) из морга для захоронения родственникам?

- Кто понесет уголовную ответственность за смерть погибшего в пожаре? Кому предъявлены обвинения?

- На каком этапе находится расследование уголовного дела по факту гибели человека в пожаре?

На эти вопросы старший помощник руководителя управления СК региона по СМИ Кулешова ответила коротко:

- По закону данные предварительного расследования не подлежат разглашению, - сообщила Анастасия Николаевна.

Напомним, СК озвучил заключение экспертизы о причинах пожара, где сгорел бизнес 200 предпринимателей. Причиной пожара на рынке Центральный в Искитиме стало неосторожное обращение с огнем. "Курьер. Среда. Бердск" стало известно из собственных источников, что причиной могло стать то, что одна из арендаторов “освящала” свечой свой товар для лучших продаж. От свечи пламя перекинулось на вещи и загорелось все вокруг.