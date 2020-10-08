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Когда фекальные стоки Микрорайона переключат на новую ветку канализационного коллектора по ул. Боровой в Бердске, стало известно

11:41 08.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Проваливающимся из-за грунтовых вод колодцам придумали оригинальное конструктивное решение — их «подвесят». Труба проложена на 100%. Повторение ЧС коммунальщики надеются избежать.

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До 11 сентября сточные воды Микрорайона направят по новой нитке канализационного коллектора

В ближайшие дни Микрорайон Бердска переключат на новую ветку канализационного коллектора. И сточные воды третьей части города потекут без проблем и, надеются бердские коммунальщики, без аварий.

- Труба проложена на 100%, - заявил «Курьер. Среда. Бердск» в четверг замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко. - Сейчас заливаются лотки. Приняты технические решения по конструктиву по колодцам.

По его словам, уже на этой неделе планируется переключаться на вновь смонтированный коллектор. Параллельно будут сооружать два канализационных колодца. Два уже готовы на 80%.

- Они будут находиться в подвешенном состоянии — висеть. Есть такое конструктивное решение. Опираться они будут на поверхность. Конечно, будет внизу бетонная плита на сваях, но основная нагрузка — на поверхность, - прокомментировал Алексеенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ввести в срок до 1 октября новую ветку канализационного коллектора на ул. Боровой не удалось из-за грунтовых вод. Они затопили место сооружения новых колодцев. Воду приходилось откачивать.

Евгений Шуликов, мастер компании «Спецпромстрой», которая устраняет чрезвычайную ситуацию, возникшую в августе на канализационном коллекторе на участке от ул. Рогачева до ул. Павлова, рассказал о возникших проблемах:

- Сухо в траншее, где проложили трубу, а при сооружении колодцев пошли грунтовые воды. Мы стараемся сделать так, чтобы впоследствии они не утонули. Ведь мы тянем новую трассу.
Если сухая поверхность, колодец ставят так, если же есть грунтовые воды, приходится вбивать сваи и на них «вешать» колодцы.

До канализационной насосной станции было проложено порядка 200 метров трубы диаметром 300 мм. Смонтировали два ревизионных колодца из четырех. До 19 сентября работы шли в соответствии с графиком. Но тут подземная стихия внесла свои коррективы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ситуацию с коллектором на ул. Боровой мэр Бердска признал чрезвычайной еще 13 августа. Разрушение коллектора в 2020 году — это продолжение прошлогодней истории с вытеканием на поверхность фекальных вод из колодца в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне за магазином «Вымпел». Рано или поздно должно было рвануть. И наконец это случилось.

Произошла просадка грунта и колодцев, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. Решили заменить ветку, чтобы ликвидировать проблему с подпорами. Таким образом устранят проблему с выходом фекальных вод на поверхность у дома №9 в Микрорайоне, подвал которого затапливает. Это продолжается уже больше года. Прошлым летом, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неделями канализационные стоки заливали внутриквартальные проезды в Микрорайоне Бердска, вытекая на проезжую часть ул. Рогачева.

Причиной фекальных потоков в Микрорайоне назвали провалившийся колодец на ул. Павлова.
- Его нужно восстанавливать. Колодец просел и сломал трубу, которая теперь работает некорректно. При любом засоре возникает подпор. Стоки набираются, напирают и выходят в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне — здесь самая низкая точка. Все намного сложнее, чем нам представлялось. Глубина - подземные два этажа. Там грунтовые воды. У нас тонут колодцы, потому что им не на чем держаться — не опоры и они просто проваливаются. В болоте копать невозможно. Это сложный технологический процесс, - прокомментировал ранее Алексеенко, назвав ситуацию критичной.

Прошлым летом худо-бедно фекальный потоп остановили. Но в 2020-м «рвануло» - коллектор разрушился. Пришлось прокладывать новую 250-метровую ветку.

грунтовые воды коллектор колодцы фекальные стоки Александр Алексеенко Евгений Шуликов ООО «Спецпромстрой»
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