Укоротили опасные 9-этажные тополя возле детской поликлиники в Бердске. Смотрите видео

43 дерева, признанных аварийными, обрезали в надежде на то, что следующей весной неприлично голые стволы дадут ветки и зелень. На время спиливания перекрывали дорогу.

То, что сделали с тополями называется "кронирование"

В пятницу весь день пилили тополя у детской поликлинике в центре Бердска (по улице К. Маркса). Деревья были признаны аварийными. Но решили не рубить под корень, а оставить примерно треть ствола, чтобы следующей весной они покрылись ветками и листвой и приобрели благообразный вид.

Старые тополя опасно нависали над проезжей частью и тротуарами, где ходят в том числе родители с детьми в поликлинику и детскую больницу.

- Принято решение кронировать тополя, поскольку их высота сравнима с девятиэтажным домом. В пятницу планируем выполнить весь объем работы по спилу и вывезти хотя бы крупногабаритный спил. Ветки и мелкие спилы соберем, будем вывозить постепенно, - рассказал накануне начальник хозяйственной службы АХЧ бердской горбольницы Алексей Огнев.

Проезжую часть от улицы Ушакова по К. Маркса до перекрестка Больничного переулок перекрыли на время работ, установили соответствующие знаки. Вход в поликлинику был со стороны улицы Ушакова, через административное здание ЦГБ, предупреждали в пресс-центре мэрии.

Тополя обрезали

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