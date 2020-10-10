Снова война в Карабахе? Ереван обвинил в Баку в обстреле и нарушении перемирия

Армения заявляет о жертвах после обстрела сельской община Ерицванк и поселка Арцваник. Азербайджан опровергает информацию, называя ее провокацией.

В Ереване сообщили об ударе по армянскому населённому пункту

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об ударе ВС Азербайджана по населённым пунктам недалеко от Капана.

Как написал в Facebook представитель армянского оборонного ведомства, «Капан не пострадал», однако под обстрел попали сельская община Ерицванк, а также посёлок Арцваник Капанской области Сюникского региона Армении.

«Есть одна жертва», — отметил Ованнисян.

Как заявили в Министерстве обороны Азербайджана, информация об обстреле Капана «является ложной и очередной провокацией противника».

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об интенсивном огне со стороны Армении по Гадруту. Представитель Минобороны Армении опроверг это сообщение.

В 12:00 (11:00) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.