11.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Дыру в преисподнюю засыпали землей на остановке в Микрорайоне Бердска

15:26 11.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Год проваливается земля под ноками прохожих на ул. Черемушной. Яму засыпали щебнем, но это не помогло - дырка снова появилась прямо у тропинки. После публикации "Курьер. Среда. Бердск" на месте провала появился чернозем.

% name% title
"Яму в преисподнюю" засыпали землей на ул. Черемушной в Бердске

На месте глубокой ямы у остановки "Черемушки" в Бердске появился чернозем. Дыру засыпали. Но так, что полгазона завалили землей. Это произошло, скорее всего, 9 октября, после того, как "Курьер. Среда. Бердск" опубликовал фото зияющей дыры на ул. Черемушной.

- Несколько месяцев зияла дыра - сейчас она засыпана щебнем. Но вот на днях прям под ногами честного народа произошел очередной провал - на тропочке, по которой ходят ножки бердчан много лет, - рассказал читатель. - С каждым новым домом ощущение, что в один прекрасный момент - весь район провалится в преисподнюю, - написал житель улицы Черемушной.

Замдиректора КБУ Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" затруднился ответить, когда отремонтируют указанный в материале участок земле:

- Я пока не готов прокомментировать данный вопрос, - сказал он 6 октября.

Еще весной микрорайоновцы жаловались на проваливающийся грунт на ул. Черемушной.

-На остановке "Черемушной" с осени эта огородка колодца. Видимо, была авария ЖКХ. Но как долго это не могут привести в порядок? А вдруг там за зиму все подмыло так, что можно провалиться? Рядом дети ходят, - сообщала "Курьер. Среда. Бердск" Ирина.

дыра засыпали микрорайон подмыло чернозем ямы Александр Алексеенко КБУ Бердска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему земля уходит из-под ног?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Каким будет 11 октября 2020 для знаков Зодиака: детальный гороскоп
15:35 11-10-2020
Каким будет 11 октября 2020 для знаков Зодиака: детальный гороскоп
БердскДыру в преисподнюю засыпали землей на остановке в Микрорайоне Бердска
15:26 11-10-2020
Дыру в преисподнюю засыпали землей на остановке в Микрорайоне Бердска
Какой сегодня православный праздник: молитва для исповедника на 11 октября 2020 и что запрещено делать?
15:09 11-10-2020
Какой сегодня православный праздник: молитва для исповедника на 11 октября 2020 и что запрещено делать?
Робот Федор разоткровенничался о "пьяных космонавтах" и его заблокировали
15:01 11-10-2020
Робот Федор разоткровенничался о
Погиб мотоциклист при попытке перепрыгнуть разведенный мост на Kawasaki в Петербурге
14:41 11-10-2020
Погиб мотоциклист при попытке перепрыгнуть разведенный мост на Kawasaki в Петербурге
Обидели отказом пустить в фитнес-клуб 82-летнюю жительницу Новосибирска
14:33 11-10-2020
Обидели отказом пустить в фитнес-клуб 82-летнюю жительницу Новосибирска
БердскСнес ограждение черный джип без номеров у магазина "Комбат" в Бердске
14:17 11-10-2020
Снес ограждение черный джип без номеров у магазина
Лайт-вариант карантина по каранавирусу в Москве придумал Собянин
14:07 11-10-2020
Лайт-вариант карантина по каранавирусу в Москве придумал Собянин
БердскЕще жертвы COVID-19: Число умерших достигло почти 500 на 11 октября в Новосибирской области
13:43 11-10-2020
Еще жертвы COVID-19: Число умерших достигло почти 500 на 11 октября в Новосибирской области
"Мама дорогая! Это что за ужас!": напугала скульптура "Притяжение Луны" жителей Новосибирска
13:32 11-10-2020