Дыру в преисподнюю засыпали землей на остановке в Микрорайоне Бердска

Год проваливается земля под ноками прохожих на ул. Черемушной. Яму засыпали щебнем, но это не помогло - дырка снова появилась прямо у тропинки. После публикации "Курьер. Среда. Бердск" на месте провала появился чернозем.

"Яму в преисподнюю" засыпали землей на ул. Черемушной в Бердске

На месте глубокой ямы у остановки "Черемушки" в Бердске появился чернозем. Дыру засыпали. Но так, что полгазона завалили землей. Это произошло, скорее всего, 9 октября, после того, как "Курьер. Среда. Бердск" опубликовал фото зияющей дыры на ул. Черемушной.

- Несколько месяцев зияла дыра - сейчас она засыпана щебнем. Но вот на днях прям под ногами честного народа произошел очередной провал - на тропочке, по которой ходят ножки бердчан много лет, - рассказал читатель. - С каждым новым домом ощущение, что в один прекрасный момент - весь район провалится в преисподнюю, - написал житель улицы Черемушной.

Замдиректора КБУ Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" затруднился ответить, когда отремонтируют указанный в материале участок земле:

- Я пока не готов прокомментировать данный вопрос, - сказал он 6 октября.

Еще весной микрорайоновцы жаловались на проваливающийся грунт на ул. Черемушной.

-На остановке "Черемушной" с осени эта огородка колодца. Видимо, была авария ЖКХ. Но как долго это не могут привести в порядок? А вдруг там за зиму все подмыло так, что можно провалиться? Рядом дети ходят, - сообщала "Курьер. Среда. Бердск" Ирина.