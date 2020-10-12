Когда перестанет заливать чрез дырявую крышу хирургию ЦГБ Бердска, рассказала главврач Дробинская

Старую кровлю разобрали. Не менее месяца понадобиться на то, чтобы соорудить многослойное современное покрытие, исключающее протечки. Десятилетиями крыша текла на пациентов и врачей. Смотрите видео

После демонтажа старых крыш зданий ЦГБ Бердска вывезли 12 тонн мусора

Продолжается ремонт кровли хирургического корпуса горбольницы Бердска, который постоянно заливало во время дождей и таяния снега. Сегодня крыша уже не протекает, хотя до окончания ремонтных работ остается полтора месяца. Об этом сегодня, 12 октября, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская.

- Ремонтные работы — до 1 декабря. Там мембранная кровля, сложная технология. Все идет по графику. Я была бы счастлива, если бы уже закончили — за месяц сделать такой масштаб. Мусор, да, вывозили после демонтажа. Пока работают. Еще бы не было бесконечных дождей. Сегодня, вроде, получше, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Алла Николаевна.

Она заверила, что основные работы, «чтобы не было протечки», завершены, с потолка в палаты и коридоры третьего этажа вода не льется. Главврач уточнила: окончательная стоимость ремонта крыши хирургического корпуса станет известна после окончания работа. Поскольку появляются непредвиденные объемы.



- После демонтажа, как правило, возникают допработы. Подрядчикам мы никогда не платим предоплату — расчет только по факту выполненных работ. Так мы работаем по всем нашим объектам, - пояснила Дробинская.

В 2020 году почти одновременно ремонтируют пять кровель на зданиях горбольницы по трем адресам. И все «еще в процессе».

- Сами понимаете, кровли не ремонтировали десятилетиями. Они протекали десятилетиями. И сделать их в одночасье нереально. То, что мы сделали — это уже очень большой объем. Одного мусора только вывезли 12 тонн, еще вторая партия 16 тонн, - оценила Алла Николаевна.

К ремонту крыши хирургического корпуса в больничном городке Микрорайона приступили в конце сентября. Как только демонтировали кровлю, начались дожди. И вода буквально хлынула. Пациенты прислали «Курьер. Среда. Бердск» видео потопа. На кадрах видно и слышно, как вода буквально хлещет с потолка, а сотрудники горбольницы тщетно стараются справиться с потоками воды, которая «все прибывает».

Причиной стихийного бедствия стала погода. Рабочие, меняющие крышу больничного здания, не успели закончить до ливня. Тогда главврач говорила, что была проблема со старыми ливневками. Кровельщики стараются использовать каждую погожую минуту, чтобы покрыть крышу и исключить протекание.

Новые технологии, по ее словам, позволят на пяти зданиях горббольницы заменить крыши на качественные и прочные:

- И в зиму мы войдем благополучно, в благоприятном состоянии по кровле.