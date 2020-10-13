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Облава на безмасочников: Оштрафовали 3 водителей автобусов и высаживают пассажиров без масок с утра 13 октября полицейские в Бердске

12:12 13.10.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Второй день проходят масштабные рейды по соблюдению масочного режима. Особо буйных пассажиров из салонов выводит полиция. На водителей без средств защиты составляют протоколы.

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Рейды по соблюдению масочного режима проводятся в общественном транспорте с апреля 2020 года

Ужесточились меры по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Бердска. Проводятся масштабные рейды на выявления нарушений как среди пассажиров, так и среди водителей автобусов и маршрутных такси. Водителей штрафуют, пассажиров, отказывающих надеть маски, высаживают.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 13 октября начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина, рейды по соблюдению масочного режима проводятся в общественном транспорте с апреля 2020 года. Они достаточно регулярные. Но сейчас ситуация усугубляется, поэтому меры контроля усиливаются.

-12 и 13 октября проведены масштабные проверки по всему городу. Одновременно 10 контролеров стоят на ключевых остановках. Проверяют весь пассажирский транспорт. Либо смотрят с улицы, либо заходят в салон, чтобы проверить, надеты ли маски на пассажирах и водителе. Если нет, то пассажирам предлагает их надеть. Либо покинуть транспортное средство. Если люди отказываются это делать, то полицейские составляют административные протоколы, - сообщила Надежда Нятина.

По итогам рейда выявлено, что только 70% водителей и 60% пассажиров были в масках.

-И вчера и сегодня среди пассажиров были скандалисты, мол, зачем вы меня снимаете с транспорта, зачем нужны эти маски. Сегодня начали составлять административный протокол на водителя, который перевозил пассажиров без маски (стал ее надевать, когда вошли проверяющие), возмутился пассажир: почему задерживают транспорт, почему снимаете, где такой закон. Причем сам он был в маске. Случаев со скандалистами немного, но они есть. Мы выполняем свою работу. Есть закон Губернатора, которого должны придерживаться все жители Новосибирской области и соблюдать его.

12 октября рейды носили более профилактический характер. Не было выписано ни одного административного протокола в отношении нарушителей масочного режима. 13 октября уже с утра протоколы составлены на троих водителей общественного транспорта. Рейд будет продолжаться в течение всего дня.

Начиная с лета, на нарушителей масочного режима в общественном транспорте Бердска было составлено около шести протоколов как на водителей, так и на пассажиров, отметила Надежда Валерьевна.

В рейдах по проверке общественного транспорта участвуют представители горадминистрации, отдела МВД по Бердску. Запланированы рейды с сотрудниками Роспотребнадзора. Также свои рейды проводит министерство транспорта Новосибирской области.

Как подчеркнула начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства, ситуация по ношению масок в общественном транспорте начинает выравниваться.

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Бердска 12 октября мэр Евгений Шестернин заявил, что нужндыо обратить особое внимание на общественный транспорт. В Бердске растет число заболевших, ситуация усложняется. Евгений Анатольевич отметил, что необходимо продолжать рейдовые проверочные мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, крупных торговых центрах, предприятиях общественного питания.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этот же день на оперативном совещании в правительстве региона руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов в своем докладе доложил о ситуации по соблюдению противоэпидемиологического режима в Новосибирской области. В результате проверок выяснилось, что чаще всего маски не носят в общественном транспорте.

«Нарастание эпидпроцесса идет и в районах области, особенно в прилегающих к мегаполису. Самые недисциплинированные – пассажиры общественного транспорта в Бердске. Там в маршрутных такси от 42 до 100 % пассажиров не носят маски. В Искитиме – 30% и более» – отметил Александр Щербатов.

Александр Щербатов призвал продолжать рейдовые проверочные мероприятия по соблюдению масочного режима в муниципалитетах, на общественном транспорте, в крупных торговых центрах, на предприятиях общественного питания.

Губернатор Новосибирской области дал поручение усилить контроль за соблюдением мер.

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