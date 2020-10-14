Совсем не противоположности: Люди выбирают своих "двойников" для создания семьи

На основании 517 пар ученым удалось сделать вывод, что партнеры в течение совместной жизни не «подстраивались» под внешность друг друга, а напротив становились более разными.

Новое исследование подтверждает, что притягиваются люди, схожие по характеру

Последние десятилетия, а именно, последние 30 лет бытует мнение, что пары, которые состоя в браке длительный период времени становятся очень похожи друг на друга. Это явление объясняется повторной эмпатической мимикрией, проще говоря, такой долгий социальный контакт способствует "копированию" мимики и черт лица партнера.

Но самые последние исследования этот известный факт опровергают.

На основании 517 пар ученым удалось сделать вывод, что партнеры в течение совместной жизни не «подстраивались» под внешность друг друга, а напротив становились более разными. Тогда, как с самого начала выбирали себе в супруги внешне похожих на них партнеров.

Принцип «противоположности притягиваются», по результатам исследования был полностью опровергнут в Scientific Reports.