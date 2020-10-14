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Общество / Стиль жизни

Совсем не противоположности: Люди выбирают своих "двойников" для создания семьи

23:16 14.10.2020 Фото: pxhere.com
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На основании 517 пар ученым удалось сделать вывод, что партнеры в течение совместной жизни не «подстраивались» под внешность друг друга, а напротив становились более разными.

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Новое исследование подтверждает, что притягиваются люди, схожие по характеру
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Совсем не противоположности: Люди выбирают своих "двойников" для создания семьиЧто нельзя делать с обручальным кольцом после развода? Все важные традиции, связанные с кольцамиЕщё 242 новостей

Последние десятилетия, а именно, последние 30 лет бытует мнение, что пары, которые состоя в браке длительный период времени становятся очень похожи друг на друга. Это явление объясняется повторной эмпатической мимикрией, проще говоря, такой долгий социальный контакт способствует "копированию" мимики и черт лица партнера.

Но самые последние исследования этот известный факт опровергают.

На основании 517 пар ученым удалось сделать вывод, что партнеры в течение совместной жизни не «подстраивались» под внешность друг друга, а напротив становились более разными. Тогда, как с самого начала выбирали себе в супруги внешне похожих на них партнеров.

Принцип  «противоположности притягиваются», по результатам исследования был полностью опровергнут в Scientific Reports.

двойники крепкая пара любовь пара противоположности семья
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