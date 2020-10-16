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Наташа Королёва хочет судиться с Малаховым за передачу об измене Тарзана

02:08 16.10.2020 Фото: instagram.com
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"Она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас… даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать… "- рассказал Тарзан.

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Ранее телеведущий пообещал певице, что не будет освещать секс-скандал
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Наташа Королёва хочет судиться с Малаховым за передачу об измене Тарзана3 распространённых ошибки женщин в отношенияхЕщё 244 новостей

Певица Наташа Королёва намерена подать в суд на телеведущего Андрея Малахова за то, что он осветил историю с изменой её супруга Сергея Глушко (Тарзана) в своей программе на канале "Россия-1". Об этом сообщил друг звёздной семьи.

— Наташа в ярости. Она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас… даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать… Она даже заявила, что хочет подать на него в суд, — поделился он в интервью изданию "7 дней".

Ранее Малахов пообещал своей давней знакомой Королёвой, что не будет освещать секс-скандал с Тарзаном. Певица даже поблагодарила телеведущего в Сети и подчеркнула, что ценит то, что тот её не предал. Однако на следующий день вышла передача с участием любовницы Глушко Анастасии Шульженко, в которой девушка раскрыла интимные подробности своей связи со стриптизёром.

Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана, которая якобы от него беременна, а заявление в полицию — это лишь желание артистки отомстить сопернице. Девушка рассказала свою версию об отношениях с Тарзаном и призналась, что теперь боится за свою жизнь.

Источник: life.ru

измена певица программа скандал суд телеведущий Наташа Королева Сергей Глушко (Тарзан) Андрей Малахов Россия 1
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