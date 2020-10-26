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Общество / Стиль жизни

Кристина Асмус ответила, может ли отказаться от секса ради театра

13:46 26.10.2020 Фото: instagram.com
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Кроме того, она показала фото с нового вызывающего спектакля с откровенными сценами, в котором она успела сыграть только три раза перед болезнью.

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Российская актриса кино и театра Кристина Асмус скучает на самоизоляции и болеет коронавирусом, но не забывает про поклонников и шок-контент
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Кристина Асмус ответила, может ли отказаться от секса ради театраМэттью Макконахи рассказал, что его отец умер во время сексаЕщё 249 новостей

Российская актриса Кристина Асмус лечит дома коронавирус и пропускает работу. На фоне этого Асмус неожиданно разоткровенничалась, и сравнила работу с физиологией.

Звезда откровенных сцен российского кино призналась, что не смогла бы отказаться от секса, сообщает Главред.

"Вчера мне задали вопрос - год без секса или год без театра? И я не смогла на него ответить. Слишком уж труден выбор", - сказала она.

Кроме того, она показала фото с нового вызывающего спектакля с откровенными сценами, в котором она успела сыграть только три раза перед болезнью.

"Фото со спектакля "Дачники", премьера которого состоялась 3 недели назад. Мы сыграли всего три спектакля и меня настиг ковид. Я очень надеюсь, что мы сможем уже в конце месяца вернуться в привычный режим работы", - отметила Асмус.

актриса Ковид работа спектакль фото Кристина Асмус
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