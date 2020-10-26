Кристина Асмус ответила, может ли отказаться от секса ради театра

Кроме того, она показала фото с нового вызывающего спектакля с откровенными сценами, в котором она успела сыграть только три раза перед болезнью.

Российская актриса кино и театра Кристина Асмус скучает на самоизоляции и болеет коронавирусом, но не забывает про поклонников и шок-контент

Российская актриса Кристина Асмус лечит дома коронавирус и пропускает работу. На фоне этого Асмус неожиданно разоткровенничалась, и сравнила работу с физиологией.

Звезда откровенных сцен российского кино призналась, что не смогла бы отказаться от секса, сообщает Главред.

"Вчера мне задали вопрос - год без секса или год без театра? И я не смогла на него ответить. Слишком уж труден выбор", - сказала она.

Кроме того, она показала фото с нового вызывающего спектакля с откровенными сценами, в котором она успела сыграть только три раза перед болезнью.

"Фото со спектакля "Дачники", премьера которого состоялась 3 недели назад. Мы сыграли всего три спектакля и меня настиг ковид. Я очень надеюсь, что мы сможем уже в конце месяца вернуться в привычный режим работы", - отметила Асмус.