Кристина Асмус ответила, может ли отказаться от секса ради театра

Российская актриса Кристина Асмус лечит дома коронавирус и пропускает работу. На фоне этого Асмус неожиданно разоткровенничалась, и сравнила работу с физиологией.
Звезда откровенных сцен российского кино призналась, что не смогла бы отказаться от секса, сообщает Главред.
"Вчера мне задали вопрос - год без секса или год без театра? И я не смогла на него ответить. Слишком уж труден выбор", - сказала она.
Кроме того, она показала фото с нового вызывающего спектакля с откровенными сценами, в котором она успела сыграть только три раза перед болезнью.
"Фото со спектакля "Дачники", премьера которого состоялась 3 недели назад. Мы сыграли всего три спектакля и меня настиг ковид. Я очень надеюсь, что мы сможем уже в конце месяца вернуться в привычный режим работы", - отметила Асмус.