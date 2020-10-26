26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Спорт

Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин

12:23 26.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Большинство владельцев данных заведений и тренеров считают, что подобные меры для мест, где старательно соблюдают санитарные нормы, повышают иммунитет и укрепляют дух и тело, станут фатальными для большинства фитнес-клубов.

% name% title
Фитнес-центр в Польше объявил себя церковью здорового тела, чтобы избежать закрытия из-за коронавируса
Сюжет: Как выживает бизнес в коронавирус?
% name% title

Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшинНа полмиллиона руб. оштрафовали за пандемию бизнесменов Бердска. Проверки продолжатсяЕщё 14 новостей

Владельцы спортивного клуба Atlantic решили назвать его Церковью Здорового тела, а тренеров – советом старейшин.
Интересная история произошла в Польше, где COVID-19 снова снится в страшных снах владельцам малого бизнеса. Одной из самых пострадавших сфер считают фитнес-индустрию, однако 15 октября, когда рост количества заболевавших стал весьма тревожным, министр здравоохранения Матеуш Моравецкий объявил, что спортивные клубы вновь будут закрыты.

Большинство владельцев данных заведений и тренеров считают, что подобные меры для мест, где старательно соблюдают санитарные нормы, повышают иммунитет и укрепляют дух и тело, станут фатальными для большинства фитнес-клубов.

В субботу в Варшаве уже состоялся митинг, на который вышли тренеры, протестующие против локдауна.

Самые предприимчивые ищут выходы из непростой ситуации, и так как на религиозные учреждения ограничения накладываются не столь охотно, то фитнес-клуб Atlantic объявил себя Церковью Здорового Тела.

"Так как фитнес-клубы не могут работать, сегодня у нас пройдет собрание религиозной общины членов Церкви Здорового Тела. Сложно поверить? В этом мире возможно все"

Марта Ямрош
менеджер фитнес-клуба
По словам менеджера, у клуба нет цели кого-то оскорбить, а лишь выжить и сохранить рабочие места.

«Если кто-то не хочет идти в клуб, и не нужно! Так почему нужно закрывать места, где люди заботятся о своем здоровье и состоянии и следуют всем санитарным правилам? Мы не только боремся за свое здоровье! Теперь мы сражаемся за выживание! За свои рабочие места!»

Марта Ямрош

менеджер фитнес-клуба
К сожалению, по самой актуальной информации клуб решил отказаться от своих планов, так как их интересным решением уже заинтересовались правоохранительные органы, а санэпидемстанция размышляет о мерах, которые стоит принять к изобретательным владельцам клуба.

На официальной странице клуба 20 октября в районе 13.00 по Мск был выложен пост с намерение не экспериментировать, а ждать ослабления карантинных ограничений на государственном уровне.

Источник: tjournal.ru

пандемпия фитнес церковь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ходите на фитнес?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология
12:37 26-10-2020
Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология
Задержали за "лайк" под фото обезглавленного учителя 22-летнего мужчину во Франции
12:32 26-10-2020
Задержали за
Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин
12:23 26-10-2020
Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин
Топ- 10 лучших игр на IOS и Андроид
12:20 26-10-2020
Топ- 10 лучших игр на IOS и Андроид
Голубой или белой стороной внутрь нужно носить маску?
12:16 26-10-2020
Голубой или белой стороной внутрь нужно носить маску?
Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске
12:16 26-10-2020
Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске
Почему тест на COVID делают не каждому заболевшему, ответил эксперт
12:06 26-10-2020
Почему тест на COVID делают не каждому заболевшему, ответил эксперт
Бердск"Я морально истощена, у меня выпадают волосы". Уже месяц не видит 2-летнего сына Анжелика. Ребенка забрал отец - врач ЦГБ Бердска Роман Краморов
12:00 26-10-2020
Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы
11:56 26-10-2020
Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы
Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога
11:51 26-10-2020
Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога