Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин

Большинство владельцев данных заведений и тренеров считают, что подобные меры для мест, где старательно соблюдают санитарные нормы, повышают иммунитет и укрепляют дух и тело, станут фатальными для большинства фитнес-клубов.

Фитнес-центр в Польше объявил себя церковью здорового тела, чтобы избежать закрытия из-за коронавируса

Владельцы спортивного клуба Atlantic решили назвать его Церковью Здорового тела, а тренеров – советом старейшин.

Интересная история произошла в Польше, где COVID-19 снова снится в страшных снах владельцам малого бизнеса. Одной из самых пострадавших сфер считают фитнес-индустрию, однако 15 октября, когда рост количества заболевавших стал весьма тревожным, министр здравоохранения Матеуш Моравецкий объявил, что спортивные клубы вновь будут закрыты.

Большинство владельцев данных заведений и тренеров считают, что подобные меры для мест, где старательно соблюдают санитарные нормы, повышают иммунитет и укрепляют дух и тело, станут фатальными для большинства фитнес-клубов.

В субботу в Варшаве уже состоялся митинг, на который вышли тренеры, протестующие против локдауна.

Самые предприимчивые ищут выходы из непростой ситуации, и так как на религиозные учреждения ограничения накладываются не столь охотно, то фитнес-клуб Atlantic объявил себя Церковью Здорового Тела.

"Так как фитнес-клубы не могут работать, сегодня у нас пройдет собрание религиозной общины членов Церкви Здорового Тела. Сложно поверить? В этом мире возможно все"

Марта Ямрош

менеджер фитнес-клуба

По словам менеджера, у клуба нет цели кого-то оскорбить, а лишь выжить и сохранить рабочие места.

«Если кто-то не хочет идти в клуб, и не нужно! Так почему нужно закрывать места, где люди заботятся о своем здоровье и состоянии и следуют всем санитарным правилам? Мы не только боремся за свое здоровье! Теперь мы сражаемся за выживание! За свои рабочие места!»

Марта Ямрош



менеджер фитнес-клубаК сожалению, по самой актуальной информации клуб решил отказаться от своих планов, так как их интересным решением уже заинтересовались правоохранительные органы, а санэпидемстанция размышляет о мерах, которые стоит принять к изобретательным владельцам клуба.

На официальной странице клуба 20 октября в районе 13.00 по Мск был выложен пост с намерение не экспериментировать, а ждать ослабления карантинных ограничений на государственном уровне.

Источник: tjournal.ru