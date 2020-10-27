Атакуют полчища мышей единственную жительницу аварийного дома №10 по ул. Комсомольской в Бердске. Ларису Мерзлякову спасает кот Васька

"Я сдаваться не намерена, я не одна в такой ситуации, кто добивается адекватной выкупной цены за свою квартиру. И жить в пустом доме с грызунами я тоже не хочу. Я и так уже прислушиваюсь к каждому шороху", - говорит бердчанка.

Жительницу дома на улице Комсомольской атакуют полчища мышей

Жительница дома по улице Комсомольской, 10 Лариса Мерзлякова осталась единственной обитательницей в данном доме, предназначенном под расселение и последующий снос. Она до сих пор судится с администрацией города за компенсацию по своей квартире: переезжать в Серебряный бор или Белокаменный она не намерена - там нет необходимой инфраструктуры для ее дочери, сына и внучки.

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», еще в 2019 году Лариса Мерзлякова за собственный счет произвела оценку своей квартиры, заплатив за данную процедуру 8000 рублей. Но выкупная сумма не устроила администрацию Бердска, в результате чего Лариса Григорьевна продолжает жить в разваливающемся доме. Последний раз судебное заседание состоялось в июле. Рассмотрение дела в октябре было отложено по причине отпуска судьи. До сих пор ситуация с выкупным платежом продолжает оставаться неопределенной.

Но сейчас к проблемам с власть имущими добавилась еще одна напасть: квартиру в практически заброшенном доме стали атаковать полчища мышей.

- Мой кот Васька отлавливает ежедневно по пять штук, только он меня сейчас и спасает, - говорит Лариса Мерзлякова. - Я звонила директору нашей управляющей компании «Старт» Алексею Беловолову с просьбой провести дезинсекцию, так как мыши и крысы реально являются опасностью и источником распространения заразы. На что он мне ответил, что на нашем подъезде висит объявление, предлагающее услуги по борьбе с насекомыми и грызунами, я должна решить эту проблему самостоятельно и за свой счет. Я и так плачу за содержание своего аварийного жилья, почему я еще должна за свой счет бороться с мышами. Однако директор УК «Старт» Алексей Беловолов заявил мне, что свет, вода и отопление в доме являются вполне достаточным результатом работы УК и сражаться с мышами он не намерен.

Такая позиция директора УК является прямым нарушением пункта 9.2. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, который гласит: «При эксплуатации жилых помещений требуется: проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием жилого здания, по уничтожению насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация)», уверена бердчанка.

Сегодня, 27 октября, «Курьер. Среда. Бердск» связались с Алексеем Беловоловым. На вопрос о нарушении санитарно-эпидемиологических требований он ответил буквально следующее:

- Для подобной дезинсекции требуется работа специализированной организации, а не управляющей компании. Мероприятия проводятся по заявке собственника и за его счет. Тем более, что в данном доме нет подвального помещения, и в наших тарифах не предусмотрена обработка отдельных квартир.

- Я сдаваться не намерена, я не одна в такой ситуации, кто добивается адекватной выкупной цены за свою квартиру. И жить в пустом доме с грызунами я тоже не хочу. Я и так уже прислушиваюсь к каждому шороху, - подытожила свою позицию Лариса.

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