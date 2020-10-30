В память жертв ГУЛАГа: за сутки собрали 40 тыс. рублей жители на колокол середины XIX века в музей репрессий при храме Новомучеников в Искитиме

Колокол из НорильЛАГа был выкуплен отцом Игорем Затолокиным. Очевидно, в него совершались удары, подающие сигналы для заключенных. На колоколе имеются полузатертые надписи, которые еще предстоит исследовать и расшифровать.

Колокол времен ГУЛАГа дополнил серию экспонатов музея репрессий в Искитиме

Благодаря помощи искитимцев выкупил бронзовый колокол XIX века отец Игорь Затолокин в музей репрессий при храме Новомучеников и Исповедников Российских в микрорайоне Ложок Искитима. Скорее всего него совершались удары, подающие сигналы для заключенных, рассказывает отец Игорь "Курьер. Среда. Бердск". Изначально продавец называл цену в 100 тыс. рублей, но ее удалось снизить и приобрести колокол за 40 тыс. рублей.

- Колокол бы найден частным лицом и хранился у него дома. Потом после его смерти выставлен на продажу. Буквально за несколько часов мы все вместе насобирали нужную сумму. Колоколу быть в музее. Всех сердечно благодарим и ждём в музей. Спаси всех Господь, - сказал отец Игорь.

Примечательно, что колокол был приобретен в знаменательную дату - в День памяти жертв политических репрессий. Напомним, Игорь Затолокин стал инициатором создания музея. В нем собраны несколько сот экспонатов о страшных временах гонений. Также отец Игорь совместно со специалистами собирает список репрессированных сибиряков. В него вошли уже около 500 человек. Музей открыт для горожан. Его создатель будет признателен, если искитимцы и бердчане предоставят экспонаты тех времен.

История колокола

Бронзовый колокол середины XIX века, найденный в ходе раскопок одним частным лицом в девяностых годах ХХ века на территории бывшего НорильЛАГа. Раритет обнаружил на одном из интернет-аукционов Алексей Талашкин, заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства. Специалисты СЦКИ выехали к продавцу и провели замеры колокола, его вес около 40 килограммов.

По мнению отца Игоря, он был снят с какой-либо храмовой звонницы, и, вероятнее всего, служил в лагере сигнальным. На теле колокола имеются полузатертые надписи, которые еще предстоит исследовать и расшифровать.

Также напомним, " Курьер. Среда. Бердск", создавал видеоролик о "самом жестоком" лагере ГУЛАГА на Искитимской земле.

Автор видео Алена Романцова

Музыка для ролика: zvukipro.com.