"Рот закрой, чмо": Пьяный священник обложил матом возмущенных его поведением на похоронах

В Елецкой епархии подтвердили факт произошедшего и пообещали принять меры. Об инциденте уже доложили руководству. Люди переживают, что не удалось по-человечески похоронить учительницу.

Оскорблённые люди устроили перепалку, чуть не началась драка. При этом священник ругался отборным матом и оскорблял присутствующих

В Липецкой области священника обвинили в проведении похорон пьяным.

Люди ехали в село Кузовлево на отпевание прихожанки местной церкви — учительницы со стажем более 40 лет. Воспитала не одно поколение ребят, занималась общественной деятельностью, подтягивала отстающих школьников после уроков. Многие захотели отдать преподавателю почести, но всё пошло не так.

По словам людей, поп Андрей Сидоренко пришёл на отпевание пьяным и не очень адекватным. Оскорблённые люди устроили перепалку, чуть не началась драка. При этом священник ругался отборным матом и оскорблял присутствующих.

Близкие умершей надеются на реакцию церковных властей, люди считают, что за испорченный день скорби священник должен ответить.

В Елецкой епархии подтвердили факт произошедшего и пообещали принять меры. Об инциденте уже доложили руководству.