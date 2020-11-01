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"Рот закрой, чмо": Пьяный священник обложил матом возмущенных его поведением на похоронах

13:44 01.11.2020 Фото: Скриншот
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В Елецкой епархии подтвердили факт произошедшего и пообещали принять меры. Об инциденте уже доложили руководству. Люди переживают, что не удалось по-человечески похоронить учительницу.

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Оскорблённые люди устроили перепалку, чуть не началась драка. При этом священник ругался отборным матом и оскорблял присутствующих
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Липецкой области священника обвинили в проведении похорон пьяным.

Люди ехали в село Кузовлево на отпевание прихожанки местной церкви — учительницы со стажем более 40 лет. Воспитала не одно поколение ребят, занималась общественной деятельностью, подтягивала отстающих школьников после уроков. Многие захотели отдать преподавателю почести, но всё пошло не так.

По словам людей, поп Андрей Сидоренко пришёл на отпевание пьяным и не очень адекватным. Оскорблённые люди устроили перепалку, чуть не началась драка. При этом священник ругался отборным матом и оскорблял присутствующих.

Близкие умершей надеются на реакцию церковных властей, люди считают, что за испорченный день скорби священник должен ответить.

В Елецкой епархии подтвердили факт произошедшего и пообещали принять меры. Об инциденте уже доложили руководству.

инцидент отпевание поп учитель
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От редакции

Чему учит свою паству такой поп?

Патриот, 01 ноября 2020 15:27
Религиозный деятель во всей красе!Пасите стадо божее какое у вас,наблюдая за ним не принужденно,но охотно и бого угодно,и не из гнусной корысти,а усердия для,и не господствуя над наследием божим,но подовая пример стаду!

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