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«Покойникам не греметь еще 500 м по убитой дороге»: Засыпали «отходами производства» ямы у самого кладбища в Бердске

17:19 01.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Летом-2020 за 5 млн депутатских рублей смогли закатать асфальтом 430 метров кладбищенской дороги. Остальная проезжая часть осталась нетронутой. Смотрите видео.

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Странный ремонт дороги у кладбища удивил бердчан

Дорогу возле бердского кладбища «отремонтировали». На прошлой неделе ямы на проезжей части засыпали «отходами». Приславший «Курьер. Среда. Бердск» фото и видео дороги предполагает, что дыры перед въездом на погост завалили старым размельченным асфальтом.

- Ну хоть так! Еще 500 метров не будут «греметь» по ухабам наши покойники, отправляясь в свой последний путь, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» автор ролика.

Летом 2020 года, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отремонтировали всего 430 метров кладбищенской дороги. В ямах и колдобинах остались 4 750 метров проезжей части.

На ремонт потратили 5 млн рублей из депутатского фонда горсовета Бердска. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказывал, что ремонтирует дорогу ООО «ДорЖилСтрой» - от здания в СНТ "Бытовик" 64 до здания в СНТ "Бытовик" 78.

- Дальнейшие работы по ремонту ул. Полевой будут зависеть от выделяемых бюджетных средств, - прокомментировал Владимир Николаевич. - По состоянию на 14 июля 2020 года работы по ул. Полевая находятся на стадии завершения. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом стоимость планируемых к выполнению работ составляет 4 982 293 рублей. Планируется отремонтировать 430 метров дороги.

Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов отмечал, что «самого убитого участка» в плане летнего ремонта нет, вся дорога имеет большие разрушения:
- Согласовав вопрос с депутатами, мы начали ремонт от кладбища и идем в сторону Бердска. Будем узнавать сколько средств осталось из выделенных, чтобы завершить укладку асфальта в этом году.

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асфальт дорога кладбище отремонтировали ямы Владимир Захаров Максим Совбанов
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