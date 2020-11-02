Упал кирпич с крыши церкви и разбил голову подростку в Бердске

Друзья подхватили окровавленного товарища и потащили его в ближайшую аптеку, где мальчишке обработали рану.

Сретенская церковь в старом Бердске ушла под воду Обского моря

Несчастным случаем закончилась прогулка для одного из четверых подростков в Бердске. С крыши церкви вместе со снегом ему на голову упал кирпич.

Четверо закадычных друзей решили сходить в кино в один и выходных. Шел март 1947 года.

-Уже снег таял. С крыш текла вода. Клуб в старом Бердске находился в здании бывшей церкви. Мы подошли, стали подниматься по ступенькам. Наш товарищ, который был старше нас на два года, пошел первым. С крыши соскользнул лед, и кирпич там был, и ему на голову. Хорошо, что скользом, углом прошел по голове. Он как упал, елки. А недалеко находилась аптека. Мы схватили друга под руки и привели в аптеку. Мужчина был апетекарем. Он оказал ему первую помощь. И ничего, все потом нормально с ним было, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск 82-летний Владимир Мелехин.

В храме открыли клуб

При возникновении в 1716 году Бердского острога одним из первых его сооружений стал деревянный храм, освященный в честь Сретения Господня.

Церковь перестраивали в 1763 году, а также после 1796 года.

В 1807 году деревянный храм был уничтожен пожаром, однако уже в 1808 году был построен новый трехпрестольный храм. При церкви было около 200 десятин земли и 4 десятин лесного надела.

Согласно «Справочной книги по Томской Епархии за 1909/1910 год» в приходе в тот период служили: протоиерей Гавриил Сергеевич Вишняков, младший священник Иоанн Петрович Сидонский, священник на месте штатного дьякона Александр Никанорович Косманов, диакон на должности псаломщика Петр Афанасьевич Соловьев, и. д. псаломщика Александр Павлович Хромцов.

В 1939 году постановлением Президиума Новосибирского Облисполкома № 2083 от 31 декабря 1939 года храм был закрыт. В нем открыли клуб, где проводили танцы, концерты и показывали кино.

После сооружения Новосибирской ГЭС Сретенская церковь была затоплена образованным водохранилищем.

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