Сколько бокалов вина или стопок водки можно выпивать каждый день, рассказала кардиолог

Алкоголь не причинит вреда вашему сердцу, если вы пьете умеренно, и некоторые исследования даже показали пользу для сердца, хотя эти результаты обсуждаются.

Пьянство может повысить кровяное давление и частоту сердечных сокращений

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более одного напитка в день для женщин и не более двух напитков в день для мужчин.

Исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к высокому кровяному давлению, учащению пульса и увеличению риска многих сердечных заболеваний.

Эта статья была рассмотрена с медицинской точки зрения Джейсоном Р. Макнайтом , доктором медицины, магистром медицины, врачом семейной медицины и клиническим доцентом Техасского медицинского колледжа A&M .



Эта история - часть путеводителя по сердечным заболеваниям Insider .Воздействие алкоголя на ваше сердце во многом зависит от того, сколько вы пьете. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более одного напитка в день для женщин и двух напитков в день для мужчин.

«Если вы превысите это значение, вы потеряете свою пользу и обмениваете ее на вред», - говорит Лорен Гилстрап , доктор медицины, кардиолог из Медицинского центра Дартмута-Хичкока.

Как умеренное употребление алкоголя влияет на сердце

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в Журнале Американского колледжа кардиологии, легкое или умеренное употребление алкоголя может иметь некоторые защитные преимущества для вашего сердца .

Исследование показало, что мужчины, которые выпивали менее 14 порций в неделю, имели на 21% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, а у женщин, которые употребляли менее семи порций в неделю, риск сердечно-сосудистой смертности снижался на 34%.

«Главное - умеренность», - говорит Гилстрап. «Пациенту никогда не рекомендуется начинать пить для улучшения сердечно-сосудистой системы, но тот, кто выпил бокал вина за ужином, может продолжать наслаждаться этим».

Однако, когда вы пьете, ваш пульс увеличивается , как и ваше кровяное давление. Исследование 2019 года показало, что даже умеренное употребление алкоголя - от семи до 13 порций в неделю - увеличивает уровень высокого кровяного давления. По сравнению с людьми, которые никогда не пьют, умеренно пьющие на 53% чаще страдают гипертонией 1 стадии , основным фактором риска сердечных заболеваний .

Более того, дополнительные исследования поставили под сомнение пользу алкоголя для сердца. Исследование 2018 года, опубликованное в The Lancet, проанализировало данные из 195 стран и пришло к выводу, что «самый безопасный уровень употребления алкоголя - отсутствие алкоголя». Это исследование призывало к пересмотру рекомендаций, согласно которым умеренное употребление алкоголя безопасно.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему сердцу

Большинство негативных последствий алкоголя для вашего сердца связаны с обильным употреблением алкоголя или запоями, что определяется Национальными институтами здравоохранения как более четырех стандартных доз алкоголя в день или пяти доз за один прием.

Пьянство может повысить кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Одно исследование 2018 года показало, что женщины, которые много пьют, в три раза чаще страдают гипертонией, в то время как у пьяниц обоих полов на 70% выше вероятность высокого кровяного давления.

Кроме того, чем больше вы пьете, тем выше будет пульс . Эта учащенная частота сердечных сокращений может способствовать фибрилляции предсердий (AFib), нерегулярному сердцебиению, которое увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности. Употребление алкоголя связано с повышенным риском ФП даже при умеренных уровнях. Пьянство также может привести к состоянию, называемому синдромом праздничного сердца , когда люди испытывают AFib, не имея в анамнезе этого состояния.

Наконец, согласно обзору Национальных институтов здравоохранения за 2017 год, у людей , которые много пьют, вероятность инсульта в 1,5 раза выше, чем у непьющих .

Польза красного вина может быть переоценена

Идея о том, что красное вино полезно для здоровья сердца , широко обсуждается в прессе, но, по словам Гилстрапа, все обстоит сложнее. Американская кардиологическая ассоциация, например, утверждает, что употребление большего количества красного вина, как правило, не приводит к оздоровлению сердца.

Тем не менее, красное вино обладает антиоксидантными свойствами и обладает умеренными флавоноидами, молекулами, которые могут принести пользу здоровью сердца. 2017 исследование в Американском журнале клинического питания показало , что умеренное употребление алкоголя оказывает положительное влияние на уровень холестерина, а также, что вино в частности , повышением уровня хорошего холестерина , который является показателем здорового сердца.

Есть более здоровые способы получить пользу от антиоксидантов и флавоноидов, которые богаты миндалем, ягодами, яблоками, цитрусовыми, шпинатом, черным и зеленым чаем (или темным шоколадом , если вы жаждете угощения).

Все исследования с разными выводами могут сбивать с толку. Тем не менее, есть несколько очевидных выводов: чрезмерное употребление алкоголя может навредить вашему сердцу, в то время как стандартный напиток (любого сорта) за ужином, вероятно, подойдет большинству людей. Конечно, лучше всего поговорить со своим врачом о вашей конкретной ситуации, прежде чем баловаться.

Источник: insider.com