Сбили из досок навес для осмотра автомобилей в ГИБДД на ул. Тихой в Новосибирске. Когда откроют инспекцию в Бердске?

В неформальной беседе с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» сотрудники ГИБДД признались, что бердские автовладельцы не только ежедневно звонят, но и приходят в родное для них здание на улице Первомайской, желая зарегистрировать свои авто.

Пока водители Бердска ставят на учет свои машины под деревянным навесом на улице Тихой в Академгородке

- В Бердске огромное ГИБДД, и место для сверки машин огромное, нет же, переехали на Тихую, 3 и там на учёт ставят. Под место для сверки сбили из досок навес. ГИБДД 21-го века! Ужас, и все молчат, - пишет пользователь социальных сетей Валерий Царев.

Действительно, ситуация парадоксальная: в городе с более чем 100-тысячным населением, поставить машину на учет сейчас невозможно: для этого необходимо ехать в Академгородок, на улицу Тихую, либо в соседний Искитим.

Напомним, ликвидация городского отделения госавтоинспекции произошла еще в феврале 2018 года, с тех пор автовладельцы Бердска лишены возможности поставить машину на учет в родном городе. Здание ГИБДД находится на перманентном ремонте и когда заработает для автовладельцев в полном объеме совершенно не ясно. Главное управление МВД по Новосибирской области ранее в ответе на официальный запрос «Курьер. Среда. Бердск» отвечало, что помещения бердского ГИБДД требуют перепланировки и капитального ремонта, который пройдет в пределах бюджетных ассигнований, поступающих для этих целей в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас при попытке выяснить, когда же возобновится в Бердске постановка автомобилей на учет, сотрудники ГИБДД хранили стоическое молчание, посоветовав обращаться за комментариями в управление ГИБДД по Новосибирской области. Однако в неформальной беседе с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» все же признались, что автовладельцы не только ежедневно звонят, но и приходят в родное для них здание на улице Первомайской, желая зарегистрировать свои авто.

- Но в ближайшее время у них такой возможности не будет, - подытожили сотрудники ГИБДД.

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