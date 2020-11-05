Задушил и спрятал: Убитой нашли пропавшую без вести 10-летнюю Катю

32-летний ранее судимый знакомый ее матери признался в совершении особо тяжкого преступления и указал место сокрытия тела ребенка в лесу.

Задушил и спрятал в лесу: пропавшую под Волгоградом школьницу нашли мертвой

Тело убитой 10-летней школьницы Екатерины Власовой, поиски которой велись сегодня, 5 ноября, весь день в хуторе Поднижнем Клетского района, обнаружено в лесополосе.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, ранее по результатам комплекса неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что к безвестному исчезновению девочки мог быть причастен ранее судимый 32-летний знакомый её матери. Под давлением улик и доказательств мужчина признался в совершении особо тяжкого преступления и указал место сокрытия тела ребенка.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным экспертов, смерть школьницы наступила в результате удушения.

Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления, а главное – мотив его совершения.