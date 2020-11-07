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Охота на киоски: Сожгли еще один торговый павильон в Бердске. На этот раз в центре города

09:22 07.11.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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В результате пожара, который тушили почти час, повреждено торговое оборудование, вывеска. Три дня назад подожгли торговый павильон "Фуд Мастер" в Микрорайоне.

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В ночь на 7 ноября полыхал киоск на ул. Ленина в Бердске

В Бердске произошло возгорание торгового павильона, сообщили в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области.

7 ноября в 04:27 (мест) в Бердск загорелся торговый павильон, расположенный на ул. Ленина. В результате пожара повреждено торговое оборудование, вывеска.

Ликвидировали пожар в 5:24. Доставка огнетушащих средств по магистральной линии от АЦ, установленной на пожарный гидрант на расстоянии 40 м.

На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Дознаватели ОНД, которые выясняют причины пожара и ущерб, не исключают поджог.

На днях аналогичное происшествие произошло в другом районе города, сообщал "Курьер. Седа. Бердск". В ночь на 4 ноября полыхал новенький торговый павильон «Фуд Мастер» в Микрорайоне.

-Горел торговый павильон. Дощатый, 6 на 4, внутри обшит ДВП, снаружи — сайдингом. Кровля — металлопрофиль на деревянной обрешетке. Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Сгорело холодильное оборудование, повреждены стены и потолок. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Предположительно, мог быть поджог, - отметил Тихон Фроловский, замначальника пожарной охраны Бердска.

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возгорание гидрант киоски пожар Тихон Фроловский ГУ МЧС по НСО
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От редакции

Конкуренты объявили войну?

Аноним, 07 ноября 2020 09:28
Почему не указан адрес пострадавшего объекта? Опять чистый хайп Курьера? Главное прокукарекать? Или фото привели на крайний случай. "Свидетель" гораздо более информативен в этом плане.

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