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Выгорел полностью киоск с фаст фудом на ул. Ленина в Бердске: Второй поджог за неделю

14:18 07.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда Бердск
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Судя по всему, действует некий серийный поджигатель, который целенаправленно уничтожает "тематические" торговые павильоны. Это предстоит выяснить полиции. 

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Охота на киоски: Сожгли еще один торговый павильон в Бердске. На этот раз в центре города

Второй киоск с фаст фудом сожгли за неделю в Бердске. Последний случай произошел ранним утром 7 ноября, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Полностью выгорел торговый павильон на ул. Ленина, расположенный на остановке "ГДК" в самом центре города.

Посетителей в это время в заведении, продававшем шаурму, не было. Пожарные успели вынести газовый баллон из полыхавшего павильона.

Пожар тушили около часа, проложив рукава до гидранта на расстояние 40 метров. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Дознаватели ОНД, которые выясняют причины пожара и ущерб, не исключают поджог.

На днях аналогичное происшествие произошло в другом районе города, сообщал "Курьер. Седа. Бердск". В ночь на 4 ноября полыхал новенький торговый павильон «Фуд Мастер» в Микрорайоне.

-Горел торговый павильон. Дощатый, 6 на 4, внутри обшит ДВП, снаружи — сайдингом. Кровля — металлопрофиль на деревянной обрешетке. Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Сгорело холодильное оборудование, повреждены стены и потолок. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Предположительно, мог быть поджог, - отметил Тихон Фроловский, замначальника пожарной охраны Бердска.

Судя по всему, действует некий серийный поджигатель, который целенаправленно уничтожает "тематические" торговые павильоны. Это предстоит выяснить полиции. Примечательно, что оба пожара произошли в одно и то же время.

поджигатель пожар причины торговый павильон тушили Тихон Фроловский
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От редакции

Кто и зачем сжигает киоски в Бердске?

Аноним, 07 ноября 2020 14:53
НВР:
Если мне не изменяет память, то это остановка ГУМ, напротив 16 шараги на фото, а там было две шаурмички в одной остановке. Там вообще странное скопление киосков, шаурмичка, два быстрозайма, фрукты, лотерейки, шаурмичка два, и вечная толпа нелегалов пасётся круглосуточно, интересно на что они живут, не остановка , а средняя Азия. Подозреваю что не выдержали конкуренции со второй шаурмичкой горячие азиатские парни, но это не точно. Тем более там еще в 10 метрах третья шаурмичка, жёсткая конкуренция была, так что страждущие гастарбайтеры, которые якобы все уже уехали все на родину из-за кризиса, как недавно писали в курьере, и их тут нет, с голоду без шаурмы точно не умрут.
Аноним, 07 ноября 2020 15:15
Налицо нарушение пожарных норм. Плохо, очень плохо работают бердские инспекторы пожнадзора. Нет нормального контроля, преследуют ИПшников на выдуманные нарушения по заказу определенных лиц, а точки среднеазиатов-фруктовиков и шаурмячников с реальными грубыми нарушениями обходят стороной. Видимо, неслучайно глаза закрывают на нарушения.
Николай, 07 ноября 2020 15:36
Писателя Максима Горького спросили:"Как узнать характер русского человека?" Он ответил:"Вы послушайте, какие песни поют!" Чтобы узнать состояние нашего общества, надо посмотреть, что показывают по ТВ, про что мы читаем в СМИ!
Лана, 07 ноября 2020 15:51
Видимо кто то "удачно" покушал в этих заведениях....

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