Выгорел полностью киоск с фаст фудом на ул. Ленина в Бердске: Второй поджог за неделю

Второй киоск с фаст фудом сожгли за неделю в Бердске. Последний случай произошел ранним утром 7 ноября, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Полностью выгорел торговый павильон на ул. Ленина, расположенный на остановке "ГДК" в самом центре города.
Посетителей в это время в заведении, продававшем шаурму, не было. Пожарные успели вынести газовый баллон из полыхавшего павильона.
Пожар тушили около часа, проложив рукава до гидранта на расстояние 40 метров. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Дознаватели ОНД, которые выясняют причины пожара и ущерб, не исключают поджог.
На днях аналогичное происшествие произошло в другом районе города, сообщал "Курьер. Седа. Бердск". В ночь на 4 ноября полыхал новенький торговый павильон «Фуд Мастер» в Микрорайоне.
-Горел торговый павильон. Дощатый, 6 на 4, внутри обшит ДВП, снаружи — сайдингом. Кровля — металлопрофиль на деревянной обрешетке. Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Сгорело холодильное оборудование, повреждены стены и потолок. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Предположительно, мог быть поджог, - отметил Тихон Фроловский, замначальника пожарной охраны Бердска.
Судя по всему, действует некий серийный поджигатель, который целенаправленно уничтожает "тематические" торговые павильоны. Это предстоит выяснить полиции. Примечательно, что оба пожара произошли в одно и то же время.
Если мне не изменяет память, то это остановка ГУМ, напротив 16 шараги на фото, а там было две шаурмички в одной остановке. Там вообще странное скопление киосков, шаурмичка, два быстрозайма, фрукты, лотерейки, шаурмичка два, и вечная толпа нелегалов пасётся круглосуточно, интересно на что они живут, не остановка , а средняя Азия. Подозреваю что не выдержали конкуренции со второй шаурмичкой горячие азиатские парни, но это не точно. Тем более там еще в 10 метрах третья шаурмичка, жёсткая конкуренция была, так что страждущие гастарбайтеры, которые якобы все уже уехали все на родину из-за кризиса, как недавно писали в курьере, и их тут нет, с голоду без шаурмы точно не умрут.