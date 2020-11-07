Выгорел полностью киоск с фаст фудом на ул. Ленина в Бердске: Второй поджог за неделю

Судя по всему, действует некий серийный поджигатель, который целенаправленно уничтожает "тематические" торговые павильоны. Это предстоит выяснить полиции.

Охота на киоски: Сожгли еще один торговый павильон в Бердске. На этот раз в центре города

Второй киоск с фаст фудом сожгли за неделю в Бердске. Последний случай произошел ранним утром 7 ноября, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Полностью выгорел торговый павильон на ул. Ленина, расположенный на остановке "ГДК" в самом центре города.

Посетителей в это время в заведении, продававшем шаурму, не было. Пожарные успели вынести газовый баллон из полыхавшего павильона.

Пожар тушили около часа, проложив рукава до гидранта на расстояние 40 метров. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Дознаватели ОНД, которые выясняют причины пожара и ущерб, не исключают поджог.

На днях аналогичное происшествие произошло в другом районе города, сообщал "Курьер. Седа. Бердск". В ночь на 4 ноября полыхал новенький торговый павильон «Фуд Мастер» в Микрорайоне.

-Горел торговый павильон. Дощатый, 6 на 4, внутри обшит ДВП, снаружи — сайдингом. Кровля — металлопрофиль на деревянной обрешетке. Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Сгорело холодильное оборудование, повреждены стены и потолок. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Предположительно, мог быть поджог, - отметил Тихон Фроловский, замначальника пожарной охраны Бердска.

Судя по всему, действует некий серийный поджигатель, который целенаправленно уничтожает "тематические" торговые павильоны. Это предстоит выяснить полиции. Примечательно, что оба пожара произошли в одно и то же время.