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Как и когда ужесточают коронавирусные ограничения в Новосибирске, стало известно

12:21 09.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава региона назвал ситуацию с коронавирусом напряженной.

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Решение  планируют принять 10 ноября.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Из-за вспышки коронавируса изменится работа торговых центров в Новосибирске в ноябре 2020 года.

Со следующей недели планируется ограничить работу фудкортов в торговых центрах, буфетов в театрах и других учреждениях культуры. Готовят к закрытию также детские площадки в общественных местах.

— Ситуация напряженная. Новые ограничительные меры придется вводить. Нам на следующей неделе надо вводить ограничения работы фуд-кортов в торговых центрах, ограничения работы детских площадок как в торговых центрах, так и на других объектах, кинотеатров в торговых центрах, возможно, ограничение работы буфетов в театрах и других объектах, где проходят массовые мероприятия. Также попрошу посмотреть на ситуацию вокруг зоопарка, удается ли в условиях такого наплыва обеспечить санитарные меры, — сказал сегодня, 9 ноября, губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания.

Решение  планируют принять 10 ноября.

В октябре в Новосибирской области был введен запрет на работу организаций общественного питания и ночных клубов после 24:00 и до 08:00.

Глава региона назвал ситуацию с коронавирусом напряженной.

COVID-19 карантин коронавирус пандемия Андрей Травников
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