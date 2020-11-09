09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Где обязательно ужесточат ограничения из-за высокого роста COVID-19? Регионы назвала Попова

18:22 09.11.2020 Фото: Кремлин.ру
1 1

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается только в двух российских регионах, в 33 - она растет, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора.

% name% title
Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом снижается только в двух регионах России
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Где обязательно ужесточат ограничения из-за высокого роста COVID-19? Регионы назвала ПоповаТоп-5 самых дорогих авиабилетов в одну сторону по России во время пандемииЕщё 414 новостей

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается только в двух российских регионах, в 33 - она растет, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация остается крайне напряженной. В двух субъектах мы только видим фазу снижения заболеваемости (коронавирусной инфекцией - прим. ТАСС), в стадии стабилизации - 46 субъектов, замедление роста в четырех субъектах и продолжается рост в 33 субъектах", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Она отметила, что от 500 до 600 тыс. тестов на коронавирус проводится в сутки во всех регионах страны. "Более 65 млн исследований уже проведено в Российской Федерации на новую ковидную инфекцию. Участвуют 909 организаций, включая 209 коммерческих лабораторий. И сегодня в сутки проводится от 500 до 600 тыс. исследований во всех субъектах Российской Федерации", - сказала Попова.

Попова также рассказала, что в некоторых регионах России больше половины населения не носят маски в транспорте и общественных местах.

Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по РФ.

Попова назвала регионы, где следует ужесточить ограничения по COVID-19. В том числе это Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.

COVID-19 заболеваемость коронавирус маски ограничительные меры Анна Попова
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Введут строгий карантин?

Аноним, 09 ноября 2020 18:30
Чем больше будет этих тестов, тем больше и ошибок на якобы "носительство", так и реакций на другие вирусы, которые тесты тоже показывают.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскС Днем полиции! Коллег с профессиональным праздником поздравил врио начальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин
20:47 09-11-2020
С Днем полиции! Коллег с профессиональным праздником поздравил врио начальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин
Во сколько миллиардов рублей обойдется вывоз мусора регоператору в Новосибирской области
20:21 09-11-2020
Во сколько миллиардов рублей обойдется вывоз мусора регоператору в Новосибирской области
Жаловаться на нехватку лекарств и масок призвал медиков глава Минздрава Мурашко
20:06 09-11-2020
Жаловаться на нехватку лекарств и масок призвал медиков глава Минздрава Мурашко
Как лечат рак у зараженных коронавирусом пациентов в Новосибирской области, ответил врач
19:54 09-11-2020
Как лечат рак у зараженных коронавирусом пациентов в Новосибирской области, ответил врач
Все кандидатуры новых министров поддержали в Госдуме. Как поменялось правительство РФ?
19:44 09-11-2020
Все кандидатуры новых министров поддержали в Госдуме. Как поменялось правительство РФ?
Задержали живым убившего трех сослуживцев срочника под Воронежем
19:24 09-11-2020
Задержали живым убившего трех сослуживцев срочника под Воронежем
46-м президентом США станет Джо Байден. И самым старым
19:04 09-11-2020
46-м президентом США станет Джо Байден. И самым старым
Ампутируют ноги и руки при кронавирусе: "Идут каждый день" с тромбами
18:54 09-11-2020
Ампутируют ноги и руки при кронавирусе:
Чиновница пойдет под суд: Истощенную и обмороженную 7-летнюю девочку она "не заметила" в приемной семье
18:37 09-11-2020
Чиновница пойдет под суд: Истощенную и обмороженную 7-летнюю девочку она
Где обязательно ужесточат ограничения из-за высокого роста COVID-19? Регионы назвала Попова 1
18:22 09-11-2020
Где обязательно ужесточат ограничения из-за высокого роста COVID-19? Регионы назвала Попова