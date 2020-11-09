Где обязательно ужесточат ограничения из-за высокого роста COVID-19? Регионы назвала Попова

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается только в двух российских регионах, в 33 - она растет, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора.

Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом снижается только в двух регионах России

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается только в двух российских регионах, в 33 - она растет, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация остается крайне напряженной. В двух субъектах мы только видим фазу снижения заболеваемости (коронавирусной инфекцией - прим. ТАСС), в стадии стабилизации - 46 субъектов, замедление роста в четырех субъектах и продолжается рост в 33 субъектах", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Она отметила, что от 500 до 600 тыс. тестов на коронавирус проводится в сутки во всех регионах страны. "Более 65 млн исследований уже проведено в Российской Федерации на новую ковидную инфекцию. Участвуют 909 организаций, включая 209 коммерческих лабораторий. И сегодня в сутки проводится от 500 до 600 тыс. исследований во всех субъектах Российской Федерации", - сказала Попова.

Попова также рассказала, что в некоторых регионах России больше половины населения не носят маски в транспорте и общественных местах.

Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по РФ.

Попова назвала регионы, где следует ужесточить ограничения по COVID-19. В том числе это Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.