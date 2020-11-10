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Сколько стоит болеть коронавирусом: Цены на лечение в Новосибирске, Бердске и Искитиме

11:24 10.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: Дарьи Моисеенко
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"Курьер. Среда. Бердск." узнал во сколько обойдётся самый дорогой и дешёвые рецепт медицинских препаратов в пандемию COVID-19.

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В аптеках Бердска исчезли препараты от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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С началом второй волны коронавируса в мире большинство болеющих россиян столкнулось с тем, что многие важные для жизни медицинские препараторы исчезли с фармацевтических полок, а те лекарства, которые остались в аптеках с начала 2020 года, значительно подорожали. «Курьер. Среда. Бердск» выяснял, сколько стоит болеть коронавирусом в легкой форме на 9 ноября в Новосибирске. Напомним, с 1 июня 2020 в Новосибирской области заражённые ковидом люди могут лечиться дома.

Тест на коронавирус

Для того, чтобы понять, действительно ли у вас ковид, нужно сдать тест на антитела. На сайте клиники «INVITRO» указано, что тест на COVID-19 стоит 2400 рублей, анализ на антитела — 1100 рублей. В медицинском центре «Санитас» стоимость теста равна 1900 рублей. В «Герместе» за тест на коронавирус надо будет потратить 1750 рублей, а за антитела на вирус отдать 1040 рублей.


Температура в норме

Для измерения температуры тела понадобится термометр. Сайт «В аптеке» показывает, что ртутных градусников нет в наличии у фармацевтических организаций Новосибирска. Электронный термометр тоже не так просто найти даже в фармацевтических приложениях. Но на сайте OZON они стоят от 468 до 999 рублей. Ещё в интернет-магазине есть два ртутных градусника: их цена 850 и 399 рублей.

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Цена на ртутный градусник

Витамины и жаропонижающее/strong>

Болея вирусом COVIDA-19 даже в легкой форме, может начать подниматься температура. В этом случае медики рекомендуют сбивать температуру жаропонижающими средствами. На сайте «В аптеке» за упаковку парацетамола вы отдадите от 18 до 175 рублей. Почти при всех простудно-вирусных заболеваниях доктор назначает обильное питье и витамины C и D.
Стоимость витамина С в аптеках города варьируется от 213 до 1500 рублей, а витамин D начинается от 375 до 1976 рублей.

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Самый дорогой витамин D в аптеках Новосибирска

Мощный удар

Также врач может назначить антибиотики: Амоксициллин, Цефтриксон, Азитромицин, Лефофлаксицацин. Итак, средняя стоимость этих препаратов: амоксициллин - 120 рублей, цефтриксон- нет в наличии в аптеках Новосибирска. Азитромицин - 211 рублей, лефофлаксицацин на 9 ноября отсутствует в аптеках Новосибирска.

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«Курьер. Среда. Бердск» узнал, во сколько обойдется самый дорогой и дешевый рецепт на одного человека больного короновирусом. Подытожим: если вам удастся «урвать» из нашего списка самые недорогие медицинские препараты, то вы потратите 2 294 рублей, а на дорогой рецепт уйдет 6 585 рублей.

ВНИМАНИЕ: лечение от коронавируса должно быть назначено специалистом.

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От редакции

Сколько вы потратили на лечение коронавируса ?

Пилот, 10 ноября 2020 12:42
Плюсуйте фраксипарин - для профилактики был по 3500, теперь даже не знаю. Если понадобится лечебная доза то две пачки итого 7000 руб. А если вес у вас больше 50 кг, то 10000 руб.
Дексаметазон при среднетяжелом тоже нужен. В общем семьей переболеть от 30 до 50 тысяч по факту и это если повезет.

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