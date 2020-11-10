10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

«Человек войну пережил, вы что творите»: госпитализировали ли 90-летнюю старушку с ковидом, узнайте

11:30 10.11.2020 Фото: pixabay.com
0

По данным медиков, ее состояние не вызывает опасений.

% name% title
В Абакане госпитализировали пенсионерку, которую ранее не приняли в больницу
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Ждет теста на COVID-19 в день полиции 10 ноября 2020 начальник ОМВД Бердска Владимир СоколовКогда появляется иммунитет к COVID-19 после прививки, стало известноЕщё 421 новостей

По данным медиков, состояние 90-летней пациентки не вызывает опасений.

90-летнюю жительницу Абакана (Хакасия) Екатерину Глушко с подозрением на COVID-19, которую сначала отказались госпитализировать в одну из больниц города, поместили в республиканскую офтальмологическую больницу. Об этом говорится в официальном сообщении республиканского Минздрава, распространенном в понедельник.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором фельдшер скорой помощи кричит на медиков одной из больниц Хакасии, которые отказывались госпитализировать 90-летнюю женщину. Позднее пресс-служба правительства региона сообщили, что у женщины взят тест на COVID-19, и при положительном результате ее госпитализируют. Результаты тестирования должны быть известны во вторник.

"Сегодня Министерством здравоохранения Хакасии принято решение о госпитализации пациентки Екатерины Андреевны Глушко в республиканскую офтальмологическую больницу им. Одежкина", - говорится в сообщении. Пенсионерке оказывается необходимая помощь. По данным медиков, ее состояние не вызывает опасений.

В понедельник в республику прибыли помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старожинская, заместитель руководителя Росздравнадзора РФ Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога. Они проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку.

С начала пандемии в республике с населением около 534 тыс. человек зарегистрировано более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. Общее число выздоровевших превысило 5,8 тыс., умерли 80 пациентов. В медицинских учреждениях региона развернуто 832 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, в ближайшие две недели власти региона рассчитывают довести их число до тысячи.

больница прием скандал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Помогли СМИ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыиграли во всероссийском конкурсе бизнесмены Новосибирска. Кто стал победителем в Бердске, узнайте
13:00 10-11-2020
Выиграли во всероссийском конкурсе бизнесмены Новосибирска. Кто стал победителем в Бердске, узнайте
БердскЖдет теста на COVID-19 в день полиции 10 ноября 2020 начальник ОМВД Бердска Владимир Соколов
12:58 10-11-2020
Ждет теста на COVID-19 в день полиции 10 ноября 2020 начальник ОМВД Бердска Владимир Соколов
Доступный интернет появился еще в пяти селах Новосибирской области
12:49 10-11-2020
Доступный интернет появился еще в пяти селах Новосибирской области
5 жертв COVID-19 за сутки на 10 ноября: Умер 28-летний пациент от коронавируса в Новосибирской области
12:49 10-11-2020
5 жертв COVID-19 за сутки на 10 ноября: Умер 28-летний пациент от коронавируса в Новосибирской области
Собака учуяла смертельно опасное заболевание хозяйки и спасла ей жизнь
12:45 10-11-2020
Собака учуяла смертельно опасное заболевание хозяйки и спасла ей жизнь
За сутки на 10 ноября: коронавирусом заболели 179 человек в Новосибирской области
12:44 10-11-2020
За сутки на 10 ноября: коронавирусом заболели 179 человек в Новосибирской области
Задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении маленькой девочки строителя
12:30 10-11-2020
Задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении маленькой девочки строителя
Очень благоприятные даты 15 и 17 ноября для привлечения денег по лунному календарю в ноябре 2020
12:20 10-11-2020
Очень благоприятные даты 15 и 17 ноября для привлечения денег по лунному календарю в ноябре 2020
БердскВылетела за ограждение и перевернулась автоледи на «Kia optima» в Бердске
12:16 10-11-2020
Вылетела за ограждение и перевернулась автоледи на «Kia optima» в Бердске
Когда появляется иммунитет к COVID-19 после прививки, стало известно
12:15 10-11-2020
Когда появляется иммунитет к COVID-19 после прививки, стало известно