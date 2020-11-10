«Человек войну пережил, вы что творите»: госпитализировали ли 90-летнюю старушку с ковидом, узнайте

В Абакане госпитализировали пенсионерку, которую ранее не приняли в больницу

По данным медиков, состояние 90-летней пациентки не вызывает опасений.

90-летнюю жительницу Абакана (Хакасия) Екатерину Глушко с подозрением на COVID-19, которую сначала отказались госпитализировать в одну из больниц города, поместили в республиканскую офтальмологическую больницу. Об этом говорится в официальном сообщении республиканского Минздрава, распространенном в понедельник.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором фельдшер скорой помощи кричит на медиков одной из больниц Хакасии, которые отказывались госпитализировать 90-летнюю женщину. Позднее пресс-служба правительства региона сообщили, что у женщины взят тест на COVID-19, и при положительном результате ее госпитализируют. Результаты тестирования должны быть известны во вторник.

"Сегодня Министерством здравоохранения Хакасии принято решение о госпитализации пациентки Екатерины Андреевны Глушко в республиканскую офтальмологическую больницу им. Одежкина", - говорится в сообщении. Пенсионерке оказывается необходимая помощь. По данным медиков, ее состояние не вызывает опасений.

В понедельник в республику прибыли помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старожинская, заместитель руководителя Росздравнадзора РФ Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога. Они проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку.

С начала пандемии в республике с населением около 534 тыс. человек зарегистрировано более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. Общее число выздоровевших превысило 5,8 тыс., умерли 80 пациентов. В медицинских учреждениях региона развернуто 832 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, в ближайшие две недели власти региона рассчитывают довести их число до тысячи.