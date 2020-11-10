Жизненно опасно принимать антибиотики при лечении COVID-19. Эксперт подтвердил

Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19

Более 90% пациентов с коронавирусной инфекцией, по данным ряда исследований, получают антибиотики в настоящее время, хотя против COVID-19 они не активны, заявил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.

"По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем", - сказал Козлов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.

Он уточнил, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 - SARS-Cov-2, поэтому коронавирусная инфекция не является показанием для применения антибиотиков. Назначать антибактериальную терапию нужно только, если есть убедительные признаки бактериальной инфекции, пояснил Козлов.

"Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям. Поэтому не покупайте антимикробные препараты для системного применения в учреждениях аптечной сети самостоятельно, без рецепта врача", - подчеркнул Козлов.

Источник: РИА Новости