В Новый год со старым мэром: Когда уйдет глава Бердска Евгений Шестернин, ответил спикер горсовета Владимир Голубев

5-летний срок полномочий градоначальника истекает чрез две недели. Но на следующий день он снова придет на работу. Увольнение ему грозит даже при переизбрании на высокий пост.

Евгений Шестернин управляет Бердском с ноября 2015 года

Через две недели истекают полномочия мэра Бердска Евгения Шестерина. Напомним, его выбрал горсовет на сессии 26 ноября 2015 года после конкурсного отбора. Но это вовсе не значит, что 27 ноября 2020-го Шестернин закроет свой кабинет и больше не придет на работу.

Хотя определено лицо из муниципальных служащих, которое временно исполняет полномочия главы бердской администрации в его отсутствие - это замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», бердские депутаты уже начали подготовку к предстоящим выборам. После завершения мэрского срока Шестернина депутатский корпус должен выбрать своих четырех представителей в конкурсную комиссию (столько же назначает губернатор) и объявить о начале приема документов от желающих сесть в кресло градоначальника. Действующий глава тоже вправе участвовать в конкурсе. Но пока Шестернин не распространяется о плахах баллотироваться на второй срок.

После проверки документов, предоставленных кандидатами, депутатский корпус объявляет дату конкурса (ответы на 30 вопросов теста на знание законодательства) и назначает сессию, на которой пройдут собственно выборы глава города — тайное голосование за одного из вышедших в финал конкурсантов.

Поскольку неизвестно, как пройдут конкурсные процедуры, сколько будет претендентов на мэрское кресло, сейчас назвать дату «выборов» невозможно. Но, скорее всего, предполагает председатель бердского горсовета Владимир Голубев, это произойдет в январе 2021 года, после новогодних каникул.

И до этого времени управлять Бердском по-прежнему останется Евгений Шестернин.

- Руководить городом будет Шестернин, - пояснил «Курьер. Среда. Бердск» 10 ноября спикер горсовета. - По Уставу города до момента избрания нового главы исполняет обязанности руководителя администрации города старый мэр.

Если он будет участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности градоначальника, это не помешает ему совмещать с работой главы. Так было и 5 лет назад, когда тогдашний и. о. главы Бердска Андрей Михайлов управлял городом и одновременно «выбирался» в мэры.

В случае победы на новых «выборах» Евгения Шестернина его должность не пролонгируется автоматически. Он пройдет все процедуры назначения, в том числе инаугурацию, заново.

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Желающие занять кресло мэра Бердска должны будут пройти два этапа конкурса. На первом кандидаты ответят на 30 вопросов теста по различным аспектам законодательства (экзамен занимает не более полутора часов). Второй этап - собеседование. В итоге каждый претендент получит определенное количество баллов. В финал выйдут не менее двух кандидатов, набравшие максимальное количество очков.

5 лет назад, когда выборы мэра по конкурсу проходили впервые, документы от претендентов принимали с 1 по 15 октября. Свои заявки кандидаты оставляли в бердской администрации. В итоге их оказалось 14. Каждый из них собрал большой пакет справок и документов, в том числе предоставил собственную программу развития Бердска и сведения о доходах и расходах всех членов семьи. Обязательные условие — гражданство РФ, возраст старше 21 года, отсутствие судимости.

Одновременно в течение двух дней конкурсная комиссия проводила собеседование с кандидатами и заслушивала их программы развития муниципального образования.

26 ноября 2015 года состоялась внеочередная сессия горсовета Бердска, ставшая судьбоносной, поскольку именно на том заседании депутаты выбрали мэра города. Голосование на сессии - заключительный этап конкурса на замещение вакантной должности градоначальника. Шестернин занял пустовавший 2,5 года кабинет уже 1 декабря. На решение формальностей отводится 5 календарных дней. За это время избранный глава города должен предоставить документ о том, что он освобожден от предыдущей работы. Если этого не происходит, то конкурс объявляют заново. Так же поступают, когда не оказалось претендентов на мэрское кресло или их меньше двух.

В федеральном законе прописано несколько вариантов появления нового главы в муниципалитете: посредством волеизъявления народа на прямых выборах, избрание из числа депутатского корпуса или назначение по конкурсу.

«Глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом городского или сельского поселения, в соответствии с уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет», – сказано в тексте областного закона.

Напомним, что закон поменяли «специально под Бердск» после того, как всенародно избранный в марте 2011 года Илья Потапов, выдвиженец КПРФ, был осужден на 10 лет за взятки и другие коррупционные преступления. Прямые выборы мэра в Новосибирской области оставили только наукограду Кольцово и Новосибирску.

Как уволят мэра и других чиновников

На основании абзаца второго ч. 3 ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия главы муниципального образования прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования. Это означает, что в день вступления в должность нового градоначальника его предшественнику необходимо внести в трудовую книжку соответствующую запись: «Полномочия прекращены в связи со вступлением в должность вновь избранного».

Как правило, в день вступления в должность вновь избранного главы издается правовой акт о прекращении полномочий прежнего мэра. Документально оформляется это даже в том случае, когда на соответствующую должность переизбран действующий градоначальник.

Прекратившему полномочия мэру в последний день работы необходимо выдать трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст.140 Трудового кодекса РФ.

Следует учитывать, что в день вступления в должность нового главы муниципального образования на соответствующей должности будут находиться одновременно два лица.

Кроме того, вступивший в должность глава муниципального образования наверняка пожелает назначить на соответствующие должности лиц, пользующихся его доверием.

В случае, если лица, замещающие должности муниципальной службы, не будут уволены в день вступления в должность главы, с ними необходимо заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам об изменении условий о сроке.

Все мероприятия, связанные с увольнением чиновников, должны быть произведены мэром, прекращающим исполнение своих полномочий, желательно, по согласованию с вновь избранным главой.

В случае, если глава муниципального образования переизбран на новый срок полномочий, он, при согласии соответствующих работников, может продлить сроки заключенных с ними трудовых договоров на новый срок своих полномочий. Такое продление осуществляется путем заключения дополнительных соглашений на основании ст. 72 Трудового кодекса РФ, и, при необходимости, издания распоряжения (распоряжений) местной администрации о продления сроков трудовых договоров.

справка

В полномочия Совета депутатов Бердска входит в том числе:

принятие решения об удалении главы города в отставку;

установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Бердска;

установление общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Бердска и назначение половины членов конкурсной комиссии;

избрание главы города Бердска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Установленный срок полномочий главы Бердска — на 5 лет - не может быть изменен в течение текущего срока полномочий. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного мэра.

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