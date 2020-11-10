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Путин объявил эффективными все российские вакцины от COVID-19

18:30 10.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент напомнил, что скоро ожидается регистрация третьей вакцины.

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Путин заявил об эффективности российских вакцин от COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Какие новые ограничения из-за коронавируса ввели в Москве, назвал СобянинПутин объявил эффективными все российские вакцины от COVID-19Ещё 437 новостей

Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, заявил президент России Владимир Путин.

"В России есть уже 2 зарегистрированные вакцины. И причем исследования показали, уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны", - сказал Путин на саммите ШОС, который проходит в режиме видеоконференции 10 ноября.

"Потому что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают, или есть симптомы в самом легком виде", - добавил президент.

Путин напомнил, что скоро ожидается регистрация третьей вакцины, передает сайт Кремля.

COVID-19 вакцина исследования коронавирус саммит симптомы Владимир Путин
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