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Какие новые ограничения из-за коронавируса ввели в Москве, назвал Собянин

18:34 10.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Ужесточили ограничительные меры в столице по приказу мэра до 15 января 2021 года.

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Собянин: В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Какие новые ограничения из-за коронавируса ввели в Москве, назвал СобянинПутин объявил эффективными все российские вакцины от COVID-19Ещё 437 новостей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19.

—C 23:00 до 6:00 не будут обслуживать посетителей общепитов (ресторанов, кафе, баров). Это не распространяется на торговлю навынос и доставку.

—Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют, им рекомендовали соблюдать "домашний режим".

—Максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сократили до 25 процентов от общего количества мест.

—На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать это с Департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.

—Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий на время приостановлено. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.

—Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе.

Всем организациям, обслуживающим граждан, столичные власти рекомендовали использовать систему чек-инов.

Ограничения ввели на два месяца с 13 ноября по 15 января 2021 года.

COVID-19 коронавирус мэры ограничения сократили Сергей Собянин
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От редакции

Все регионы подхватят ограничения?

Аноним, 10 ноября 2020 19:12
"Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе."

Всё на оборот!Почему в таком случае стариков запирают в квартиры коробки и не пускают на живительный свежий воздух дающий здоровье и витамин д солнышко, ведь даже комнатное растение на который не попадает солнечный свет начинает болеть и вскоре умирает...

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