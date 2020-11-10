Какие новые ограничения из-за коронавируса ввели в Москве, назвал Собянин

Ужесточили ограничительные меры в столице по приказу мэра до 15 января 2021 года.

Собянин: В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19.

—C 23:00 до 6:00 не будут обслуживать посетителей общепитов (ресторанов, кафе, баров). Это не распространяется на торговлю навынос и доставку.

—Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют, им рекомендовали соблюдать "домашний режим".

—Максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сократили до 25 процентов от общего количества мест.

—На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать это с Департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.

—Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий на время приостановлено. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.

—Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе.

Всем организациям, обслуживающим граждан, столичные власти рекомендовали использовать систему чек-инов.

Ограничения ввели на два месяца с 13 ноября по 15 января 2021 года.