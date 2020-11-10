Разоряют медицину россияне: в поисках болезней обвинил граждан доктор Мясников

По его мнению, граждане делают слишком много лишних обследований. С ним не согласился бывший главный санитарный врач России Онищенко.

Мясников обвинил в разорении медицины самих россиян

Главврач московской больницы №71 Александр Мясников укорил россиян в том, что они сами разоряют отечественную медицину, бегая по врачам в поисках болезней, которых у них на самом деле нет. Телеведущему возразил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

В своем новом видео в TikTok Мясников заявил, что многие жители страны проходят обследования и процедуры, которые им на самом деле не нужны. Так, некоторые спешат сделать компьютерную томографию при незначительных болях в голове или ультразвуковое исследование, когда закололо в боку.

"Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать", — заявил телеврач. По его мнению, государство зря тратит деньги на такие обследования, которые "просто разоряют нашу медицину".

Как отметил в комментарии Nation News врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, принять решение об обследовании может только сам врач, а не пациент. По его словам, медики отлично понимают, что томография, например, это дополнительное облучение, поэтому назначают её только в случае необходимости. По мнению Онищенко. нужно делать больше профилактических обследований, чтобы предотвратить заболевания.