14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Смертельный полет ведущего ток-шоу "ДНК" на НТВ Александра Колтового невозможно считать

11:50 14.11.2020 Фото: Инстаграм
0

В МАК назвали невозможным считывание данных о полете с устройств самолета. В комитете отметили, что электронные устройства "черного ящика" повреждены.

% name% title
Телеведущий Александр Колтовой разбился 7 ноября

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не могут считать данные о полете ведущего НТВ Александра Колтового с электронных устройств самолета из-за их повреждения. Об этом сообщается на сайте МАК.

Исследование электронных устройств самолета в лаборатории научно-технического центра МАК завершено. "Данные устройства не являются аварийными бортовыми самописцами и не предназначены для целей расследования авиационных происшествий. В результате исследования установлено, что из-за воздействия высоких температур печатные платы и другие элементы поверхностного монтажа полностью утрачены, возможность считывания информации отсутствует", - сообщает МАК.

7 ноября Колтовой на частном легкомоторном спортивном легкомоторном самолете совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. Колтовой и его пассажирка погибли.

Согласно видеозаписям с аэродрома Мячково, Колтовой сам заправлял самолет топливом, но при его осмотре бак был пуст. Также, судя по видеозаписям, он не сразу смог запустить двигатель самолета, а во время крушения не работал винт самолета. Следствие считает основной версией крушения техническую неисправность. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

нарушение правил погибли разбился самолет Александр Колтовой
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Никто не виноват в трагедии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отменили Новый год на Алтае из-за коронавируса
12:15 14-11-2020
Отменили Новый год на Алтае из-за коронавируса
Смертельный полет ведущего ток-шоу "ДНК" на НТВ Александра Колтового невозможно считать
11:50 14-11-2020
Смертельный полет ведущего ток-шоу
БердскТело погибшего под тренажером 5-летнего мальчика нашел отец в одном из коттеджей Бердска. В момент трагедии родитель был дома
11:37 14-11-2020
Тело погибшего под тренажером 5-летнего мальчика нашел отец в одном из коттеджей Бердска. В момент трагедии родитель был дома
За пьяную езду усложнят возвращение водительских прав
11:19 14-11-2020
За пьяную езду усложнят возвращение водительских прав
Кому грозит смерть от коронавируса, назвал вирусолог
11:04 14-11-2020
Кому грозит смерть от коронавируса, назвал вирусолог
БердскВ смерти задавленного беговой дорожкой 5-летнего мальчика в Бердске разбирается СК
10:47 14-11-2020
В смерти задавленного беговой дорожкой 5-летнего мальчика в Бердске разбирается СК
Столкнулись трамвай и автобус почти лоб в лоб на пл. Маркса в Новосибирске. Образовалась пробка
10:36 14-11-2020
Столкнулись трамвай и автобус почти лоб в лоб на пл. Маркса в Новосибирске. Образовалась пробка
Секретный план обороны России до 2025 года подписал Путин
10:24 14-11-2020
Секретный план обороны России до 2025 года подписал Путин
БердскКупили новые инструменты воспитанникам музыкальной школы Бердска
10:12 14-11-2020
Купили новые инструменты воспитанникам музыкальной школы Бердска
Избитому в драке бойцу ММА Сергею Харитонову потребовалась операция
10:01 14-11-2020
Избитому в драке бойцу ММА Сергею Харитонову потребовалась операция