Смертельный полет ведущего ток-шоу "ДНК" на НТВ Александра Колтового невозможно считать

В МАК назвали невозможным считывание данных о полете с устройств самолета. В комитете отметили, что электронные устройства "черного ящика" повреждены.

Телеведущий Александр Колтовой разбился 7 ноября

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не могут считать данные о полете ведущего НТВ Александра Колтового с электронных устройств самолета из-за их повреждения. Об этом сообщается на сайте МАК.

Исследование электронных устройств самолета в лаборатории научно-технического центра МАК завершено. "Данные устройства не являются аварийными бортовыми самописцами и не предназначены для целей расследования авиационных происшествий. В результате исследования установлено, что из-за воздействия высоких температур печатные платы и другие элементы поверхностного монтажа полностью утрачены, возможность считывания информации отсутствует", - сообщает МАК.

7 ноября Колтовой на частном легкомоторном спортивном легкомоторном самолете совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. Колтовой и его пассажирка погибли.

Согласно видеозаписям с аэродрома Мячково, Колтовой сам заправлял самолет топливом, но при его осмотре бак был пуст. Также, судя по видеозаписям, он не сразу смог запустить двигатель самолета, а во время крушения не работал винт самолета. Следствие считает основной версией крушения техническую неисправность. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).