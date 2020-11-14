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Кто будет вывозить мусор в Бердске? Регоператор "Экология-Новосибирск" отыграл на аукционах 11 млрд рублей

13:01 14.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пять из шести лотов выиграла компания ООО «Экотранс-Н», принадлежащая питерской группе «Вис», с которой региональные власти заключили концессионное соглашение.

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«Экология – Новосибирск» отдала большую часть мусора родственной компании

Завершились аукционы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области в 2021—2023 годах. Торги проводил региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экология – Новосибирск». Пять из шести лотов выиграла компания ООО «Экотранс-Н». Обе организации – «Экология – Новосибирск» и «Экотранс-Н» – принадлежат питерской группе «Вис», с которой региональные власти заключили концессионное соглашение по ряду вопросов.

Как следует из сайта госзакупок, в четырех случаях контракты будут заключены по стартовой, то есть, максимальной цене. «Экотранс-Н» будет вывозить мусор со всех сельских районов области, за исключением Искитимского, и шести районов Новосибирска. Общая сумма контрактов, заключенных с этой компанией, составила 9,8 млрд рублей.

Шестой лот выиграло муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», в ведении которого есть мусорный полигон «Левобережный». МУП будет вывозить ТКО из трех районов Новосибирска (Кировского, Первомайского и Советского) и шести сельсоветов. На торгах предприятие серьезно снизило стартовую цену – на 10, 4 % и таким образом, заключило контракт на сумму 1,6 млрд рублей.

В результате торгов общая сумма контрактов по шести лотов снизилась на 2% и составила 11, 3 млрд рублей, передает "Новая Сибирь".

Бердск, как стало известно, не был включен в аукционные мероприятия. Региональный оператор в городе заключит прямые договоры с подрядчиками.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 1 ноября 2020 года тариф на вывоз мусора для бердчан вырос почти на 40%.

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