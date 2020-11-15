Выплатят ли 10 000 рублей в ноябре 2020 семьям с детьми на детей от 0 до 16, ответят депутаты Госдумы 16 ноября

Ситуация с коронавирусом обостряется в стране. Это становится очевидным с увеличением числа заразившихся. Смертельный вирус, в прямом смысле слова, манипулирует жизнями людей, но кроме этого он ощутимо бьет по карману россиян.

Могут ли дети рассчитывать на выплату 10000

Ситуация с коронавирусом обостряется в стране, это становится очевидным с увеличением числа заразившихся. Больных становятся всё больше с каждым днем. Смертельный вирус, в прямом смысле, манипулирует жизнями людей, но кроме этого он ощутимо отражается и на экономическом состоянии россиян. Кроме того, что болея, люди тратят огромные день на лечение из-за введенных вновь карантинных мер, они чаще стали попадать под сокращение. Тем, у кого на иждивении есть маленькие дети, стали думать, где взять денег, чтобы прокормить семью. Напомним, мы уже писали, о том, что родители организовали сбор подписей петиций о помощи сбора ребёнка к 1 сентября. Но это просьба так и осталась без внимания. Сейчас россияне просят выплатить 10 000 рублей к ноябрю 2020 года, так как из-за второй волны коронавируса стало сложнее содержать своих детей.

"Курьер. Среда. Бердск" уже обращался за помощью к депутату заксобрания Новосибирской области Наталье Пинус. Политик пообещала донести просьбу людей на законодательный уровень. 16 ноября пресс-секретарь Госдумы свяжет "Курьер. Среда. Бердск" с депутатами, чтобы те прокомментировали - если шанс на новую выплату в 10 000 рублей у российских семей в ноябре или декабре 2020.

_______________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.