Это жесть: Поражает число заразившихся COVID-19 за сутки на 15 ноября в Бердске

Общее количество выявленных заболевших коронавирусом бердчан приблизилось к 700. Вылечились от инфекции 576 пациентов из Бердска.

Во вторую волну коронавируса каждый день прибавляется не менее 10 зараженных в Бердске

По данным оперативного штаба, на 15 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1402 жителей города. Из них 309 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 576 пациентов. За последние сутки не взяли анализы на коронавирусную инфекцию ни у кого, накануне - у 280 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 15 ноября, выявили 11 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 697 случаев заболевания коронавирусом.