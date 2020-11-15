Это жесть: Поражает число заразившихся COVID-19 за сутки на 15 ноября в Бердске

Сюжет: Вторая волна COVID-19
По данным оперативного штаба, на 15 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1402 жителей города. Из них 309 детей.
Выздоровели и выписались за все врем пандемии 576 пациентов. За последние сутки не взяли анализы на коронавирусную инфекцию ни у кого, накануне - у 280 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.
На воскресенье, 15 ноября, выявили 11 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 697 случаев заболевания коронавирусом.
нет, на самом деле все хуже - с легким течением никому не делают тесты, а в поликлиниках настоящий коллапс.