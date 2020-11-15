Скрытые угрозы коронавирса: О чем ни в коем случае нельзя забывать, рассказал врач

Опасность коронавируса заключается и в том, что он бьет не только по легким, но и по другим органам.

Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса

Врач-эндокринолог, заместитель директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова рассказала, какие скрытые угрозы несет в себе COVID-19.

Специалист отметила, что высокий риск тяжелого течения коронавируса вероятен у людей с диабетом и ожирением. По словам эксперта, SARS-CoV-2 очень «любит» сладенькое.

«Такой он хитрый, что ему только дай глюкозы. Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живет и процветает и активно проникает в клетки. Поэтому диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения», — цитирует Шестакову сайт kp.ru.

Кроме того, опасность коронавируса заключается и в том, что он бьет не только по легким, но и по другим органам. Например, по поджелудочной железе. Из-за этого у переболевших COVID-19 повышается риск развития диабета.

Помимо этого, специалист отметила, что из-за стресса на фоне коронавируса у людей также повышается сахар в крови. По ее словам, обычно после того, как человек вылечился от COVID-19, такого рода гипергликемия уходит. Однако всё равно возникает риск развития диабета.

Еще одна скрытая угроза — вероятное последующее развитие ожирения. Это связано с периодом вводимых домашних режимов и ограничения физической активности.

«Есть исследования итальянских авторов, согласно которым за время ковида число людей, которые перешли из группы с нормальной и избыточной массой тела в группу с ожирением, выросло в три раза», — рассказала врач.

При заболевании COVID-19 Шестакова посоветовала больше двигаться и пить воды, а также употреблять меньше сладкого.