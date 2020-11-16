Что сделать, чтобы не допустить строительство новой мусорной свалки около кладбища Бердска, объяснил Greenpeace

Полигон ТКО уже утвержден в Территориальной схеме обращения с отходами региона - законно ли это? Как этому противостоять? Ответы дал руководитель токсического отдела.

Об опасности свалки у Бердска ответил Greenpeace

Какие меры можно предпринять для предотвращения создания полигона на границе Бердска, ответил Greenpeace. Напомним, этот вопрос в организацию задала редакция "Курьер. Среда. Бердск". Специалисты ответили также, станет ли экологической катастрофой для Бердска свалка. Напомним, полигон уже утвержден в Территориальной схеме обращения с отходами региона - законно ли это? Как этому противостоять? Ответы дал руководитель токсического отдела Киселев.

Как можно противостоять созданию полигона у Бердска?

В данной ситуации может быть использовано два метода или их комбинация. Крайне важно для всех заинтересованных лиц воспользоваться своими правами, которые дает процедура OBOC, ее решения обязательны к рассмотрению комиссией Государственной экологической экспертизы в отличие от публичных слушаний, которые ставят своей целью информирование населения. Но не менее важно добиться пересмотра территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области, в которой отсутствуют мероприятия по реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в области обращения с отходами, - отмечает Киселев.

Он отмечает, что они предусмотрены п. 2 ст. 3 Федерального Закона №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”. Отсутствие мероприятий и целевых показателей достижения наиболее приоритетных методов обращения с отходами выводит территориальную схему их правового поля и дает основания для её пересмотра.

- Строительство полигонов — один из наименее приоритетных методов обращения с отходами. Решение о запуске такого проекта может быть принято только после реализации в области более приоритетных методов, которые предусмотрены федеральным законом, - подчеркивает Киселев.

Важно отметить, что в России нет территориальных схем, которые соответствуют Закону “Об отходах” и ситуации, аналогичные полигону в Бердске, происходят в настоящее время практически в каждом городе России, отмечают специалисты Greenpeace.

Смогут ли добиться пересмотрения терсхемы региона депутаты Бердска?

"Курьер. Среда. Бердск" на этот вопрос ответила депутат Елена Белова. Напомним, Белова рассказывала, что ответил губернатор Травников на вопросы депутатов Бердска. После получения односложных ответов депутат обратилась с просьбой о личной встрече с губернатором, но тот отправил ее к министру ЖКХ Архипову.

- Именно этой цели мы и хотим добиться - пересмотрения территориальной схемы обращения с отходами в области и поиска другого места под полигон. На конец ноября назначена встреча с Архиповым по видеосвязи, где мы обсудим этот вопрос, - рассказала Елена Белова "Курьер. Среда. Бердск" 16 ноября.

Напомним, Greenpeace позиционирует себя как непредвзятая и независимая от коммерческих компаний и правительств организация. Научный центр Greenpeace создан на базе университета города Эксетер (Великобритания) и оказывает научно-исследовательскую поддержку нашим проектам по всему миру" - заявлено на сайте организации.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за результатом встречи Архипова и Беловой. Читайте продолжение в ближайшее время.

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