Власть Искитимского района отказалась проводить новые общественные слушания по полигону ТКО на границе с Бердском

Администрация Искитимского района ответила на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск», в котором мы просили объяснить повторные общественные слушания касательно планов по строительству мусорного полигона возле села Маяк, в непосредственной близости от бердского кладбища.
Напомним, ранее Искитимская межрайонная прокуратура заметила нарушения в указании неверного кадастрового номера земельного участка на котором планируется полигон в публикациях, официальном вестнике и на официальном сайте администрации Искитимского района. Однако Искитимский районный суд отклонил поданный иск, сославшись на то что в районе проводились не общественные слушания, а общественные обсуждения касательно вопроса. Также немало претензий к районной администрации возникло со стороны жителей Бердска, которых на обсуждения не пригласили и, соответственно, возможности повлиять на их результаты у них не было.
В своем ответе и.о. главы района Борис Безденежный указал, что на общественных обсуждениях, проведенных в форме «слушаний о намечаемой хозяйственной деятельности на объекте «Полигон ТКО в Искитимском районе Новосибирской области» 12 мая 2020 года, было принято решение о проведении государственной экологической экспертизы. Также он отметил, что в администрацию района поступило уведомление о регистрации общественной экологической экспертизы материалов по полигону, проводимой НП «ЭМАССерт». К слову, ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, почему независимая экспертиза еще не началась.
- Публичные слушания и общественные обсуждения являются формами непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, которые отличаются процедурой проведения и перечнем вопросов. По состоянию на 12 апреля 2021 года заявлений об организации повторных общественных слушаний в администрацию района не поступало, - добавил он.
Также и.о. главы района отдельно подчеркнул, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ (ред. От 30.12.2020) «Об экологической экспертизе» организация общественных экспертиз администрацией района проводится только по требованию местного населения. Соответственно никаких собственных экспертиз объекта чиновники проводить не планируют.
Где активисты ?
да
Одной из тем первого сюжета стали «драконы» разреза «Майрыхский». Он не первый год эксплуатирует установку по обогащению угля, которую местные жители и прозвали драконом. Она подготавливает уголь путем продувания воздухом. Образующийся при том пыльный шлейф покрывает все в округе.
И даже если мне будут выкручивать руки и рвать пальцами щеки, как это делали белогвардейцы протестующим рабочим в Петербурге. Господа, господа, ушли в крым и исчезли. Я же не хочу говорить, не смотря на то что у меня красный диплом, и всегда были отличные оценки по стрельбе и не надо мне говорить, что голосование, все мы знаем, как кудахдает каждая корова в своем лесу.
Тут ,у нас не Шиес, тут деньги занесут и проглотят