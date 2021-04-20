Власть Искитимского района отказалась проводить новые общественные слушания по полигону ТКО на границе с Бердском
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Власть Искитимского района отказалась проводить новые общественные слушания по полигону ТКО на границе с Бердском

5:25:124/20/2021,Дмитрий БороздинФото: berdsk.nso.ru
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Чиновники заявляют, что единственные, кто может требовать такой процедуры — жители Искитимского района.

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Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Администрация Искитимского района ответила на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск», в котором мы просили объяснить повторные общественные слушания касательно планов по строительству мусорного полигона возле села Маяк, в непосредственной близости от бердского кладбища.

Напомним, ранее Искитимская межрайонная прокуратура заметила нарушения в указании неверного кадастрового номера земельного участка на котором планируется полигон в публикациях, официальном вестнике и на официальном сайте администрации Искитимского района. Однако Искитимский районный суд отклонил поданный иск, сославшись на то что в районе проводились не общественные слушания, а общественные обсуждения касательно вопроса. Также немало претензий к районной администрации возникло со стороны жителей Бердска, которых на обсуждения не пригласили и, соответственно, возможности повлиять на их результаты у них не было.

В своем ответе и.о. главы района Борис Безденежный указал, что на общественных обсуждениях, проведенных в форме «слушаний о намечаемой хозяйственной деятельности на объекте «Полигон ТКО в Искитимском районе Новосибирской области» 12 мая 2020 года, было принято решение о проведении государственной экологической экспертизы. Также он отметил, что в администрацию района поступило уведомление о регистрации общественной экологической экспертизы материалов по полигону, проводимой НП «ЭМАССерт». К слову, ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, почему независимая экспертиза еще не началась.

- Публичные слушания и общественные обсуждения являются формами непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, которые отличаются процедурой проведения и перечнем вопросов. По состоянию на 12 апреля 2021 года заявлений об организации повторных общественных слушаний в администрацию района не поступало, - добавил он.
Также и.о. главы района отдельно подчеркнул, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ (ред. От 30.12.2020) «Об экологической экспертизе» организация общественных экспертиз администрацией района проводится только по требованию местного населения. Соответственно никаких собственных экспертиз объекта чиновники проводить не планируют.

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общественные слушаниянезависимая экспертиза
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От редакции

Бердчан должны были позвать?

    Аноним, 20 апреля 2021 5:59:24
    Ну, кто бы сомневался, если губернатор на вытяжку стоял и не членораздельно блея, что вопрос не решённый
    17
    1
    Ответить
    Аноним, 20 апреля 2021 6:07:08
    На юридическом языке, это называется бюрократическая уловка, когда практически в самом городе Бердске собираются открывать областную свалку, но согласно хитроопой карте, этот фокус маскируют под открытием совершенно в другом городе, например в Искитиме, где все естественно за, только бы не нам искитимцам эту раковую опухоль под нос в Искитим, куда угодно, хоть на площади горького в Бердске областную свалку делайте, лишь бы искитимские дети от рака не начали умирать. Администрация Искитима прекрасно понимает, если Искитим "не поддержит" областную свалку в центре города Бердска , то практически гарантированно получат её в своём Искитиме, а оно им надо? Если жители Бердска не поймут, что свалку нам будут совать до последнего и дружно не объединятся против свалки в Бердске, то в ближайшем будущем придётся слишком дорого заплатить за свою лень адскими раковыми болями и смертью своих близких и друзей, вы готовы заплатить такую цену?
    26
    1
    Ответить
    Аноним, 20 апреля 2021 7:27:39
    Уже и онкологический центр готовят...
    10
    1
    Ответить
    гость, 20 апреля 2021 7:36:29
    А кто мешает принять решение о необходимости создания природно-рекреационной местности, лесного парка на земельных участках, расположенных на территории г.Бердска в соответствии с внесенными изменениями в Закон Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» от 25.02.2021г. гл. 3 ст. 12 п.1, где «инициаторами создания природно-рекреационной местности, лесного парка могут быть: … 1) группа граждан РФ, проживающих на территории муниципального образования, в количестве не менее 3 процентов от численности населения … и не менее 1500 человек в муниципальном образовании с населением свыше 50000 человек…»
    Где активисты ?
    7
    1
    Ответить
    гость, 20 апреля 2021 7:45:02
    НВР:
    да
    6
    1
    Ответить
    гость, 20 апреля 2021 9:07:02
    Похоже, что эта помойка не будет единственной проблемой для всех нас. На сайте ТАЙГА.ИНФО вчера была опубликована статья, в которой рассказывается, как компания, в собственниках которой бывший топ-менеджер «Роснефти» Эдуард Худайнатов, зарегистрировала фирму в Новосибирской области — она может начать добычу на огромном разрезе «Богатырь», который охватит два района региона. Это в 10км от Искитима.

    Одной из тем первого сюжета стали «драконы» разреза «Майрыхский». Он не первый год эксплуатирует установку по обогащению угля, которую местные жители и прозвали драконом. Она подготавливает уголь путем продувания воздухом. Образующийся при том пыльный шлейф покрывает все в округе.
    3
    1
    Ответить
    Аноним, 20 апреля 2021 9:28:39
    Я имею право выразить свое мнение и мне никто не может этого запретить.
    И даже если мне будут выкручивать руки и рвать пальцами щеки, как это делали белогвардейцы протестующим рабочим в Петербурге. Господа, господа, ушли в крым и исчезли. Я же не хочу говорить, не смотря на то что у меня красный диплом, и всегда были отличные оценки по стрельбе и не надо мне говорить, что голосование, все мы знаем, как кудахдает каждая корова в своем лесу.
    0
    1
    Ответить
    Аноним, 20 апреля 2021 10:06:48
    Ну да - кудахтанье коров и чириканье свиней ... это вам не гавканье кур и мяуканье коней ... тут конечно ... надо мыслить глобально ... а то без молока останемся.
    3
    0
    Братство NOD г.Новосибирск , 20 апреля 2021 10:16:37
    Так сами же голосовали за ПЖиВ и обновлённого !
    Тут ,у нас не Шиес, тут деньги занесут и проглотят
    5
    1
    Ответить
    Аноним, 21 апреля 2021 7:37:30
    Так жители Искитимского района будут только ЗА Даже от города Искитима очень далеко,а вот была бы за чертойтэтого города,то были бы против и требовали пересмотреть решение
    0
    0
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    Аноним, 21 апреля 2021 9:01:56
    вот интересно: для простых жителей разработаны правила соседских отношений -- сколько метров от забора ты не имеешь права делать что тебе угодно. почему нет таких правил между административными единицами? т.е., посадить рослое дерево у забора, чтоб оно мешало соседу, или сделать выгребную яму я не могу. а соседний город может как угодно гадить прям у границы и на этот счёт нет никаких норм и правил? правда?
    0
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