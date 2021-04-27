Владельцы аэродрома Бердска против обмана и открытого полигона ТКО: Это может быть опасно для самолетов, заявил замдиректора СибНИА Олег Лебедев

Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА им. Чаплыгина) следит за ситуацией вокруг строящегося полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района. Открытое хранение мусора может спровоцировать скопление птиц, которые могут стать причиной воздушных аварий. Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», институт согласовал строительство полигона, однако на тот момент руководство заверили, что хранение отходов будет закрытым.
- Этот объект не на нашей территории, поэтому мы не можем что-либо разрешать или запрещать. Конечно, мы бы не хотели, чтобы рядом был открытый полигон, это опасно. Когда нам предоставляли документы, было сказано, что никакого открытого хранения там не будет. Как я понимаю, на деле все может оказаться не совсем так. Мы тоже ждем, что скажут эксперты и, если потребуется, будем подавать жалобу и делать все от нас зависящее, - сказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора СибНИА Олег Лебедев.
Он также добавил, что официальная процедура передачи институту документов на имущественный комплекс аэродрома несколько затянулась, что еще больше сковывает им руки. Ранее он подчеркнул, что институт ничего не имеет против закрытого полигона, но если окажется, что застройщик получил разрешение обманом, СибНИА готовы его отозвать.
Напомним, общественная экологическая экспертиза полигона ТКО до сих пор не началась. По словам руководителя организации «Зеленый Патруль» Светланы Рябоконь, причина этому — загруженность НП «ЭМАССерт», которое параллельно работает над подобными задачами из многих регионов России. По закону эксперты будут обязаны закончить работу в 30-дневный срок.