Выплаты и пособия в ноябре 2020: как поддерживают россиян, сообщили в Госдуме. Подробный разбор

Не только семьи с детьми могут рассчитывать на поддержку от государства

Какими выплатами и пособиями поддержат в 2020 и 2021 годах россиян? Полный список всех льгот для россиян приводит "Курьер. Среда. Бердск".

Деньги на первого и второго ребенка

С 7 ноября российские семьи с детьми в России смогут автоматом продлевать выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Закон об этом уже вступил в силу. Это касается всех детей, которым до 1 марта 2021 года исполнится год или два. С 2020 года ежемесячная выплата на первого и второго ребенка положено семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на одного члена семьи. Пособие платят до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года.

Предусматривается единый размер выплаты по уходу за ребенком для безработных. 6 752 рубля будет выплачиваться на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения. Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года. В среднем по России эта сумма равна 11 000 рублей. В Новосибирской области это 12 037 рублей. Увеличиваются выплаты по детям в возрасте до полутора лет в два раза. Причем они будут осуществляться не только тем, кто потерял работу, а будут выплачиваться повсеместно.

Важно: на первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго — за счет маткапитала. При этом, ежемесячная выплата из средств материнского капитала для семей с невысоким доходом также будет продлеваться автоматически еще в течение полугода.



Пособие на детей от 3 до 7 лет

Семьи, оказавшиеся в трудном положении из‑за потери работы, могут получить адресные пособия и выплаты, в том числе на детей в возрасте от трех до семи лет. Доход за прошлый период не будет учитываться, выплаты производятся исходя из доходов семьи на момент подачи заявления. Это поддержит людей, пострадавших из‑за ограничений в период пандемии.

В 2020 году президент России Владимир Путин заявил о новом пособии для семей с детьми от 3 до 7 лет. В среднем по России ее размер равен 5 500 рублей в месяц. В Новосибирской области ежемесячная сумма на одного ребенка равна 6 018 рублей. Это половина размера прожиточного минимума на детей. Впервые выплату начислили в июне 2020 года, при этом на счета родителей поступила крупна сумма — пособие за полгода. Ведь новый вид поддержки заочно ввели с 1 января 2020 года. Спасибо коронавирусу. Но есть одно «но», не все семьи с детьми этого возраста могут получить поддержку от государства.

Важным условием являются доходы семьи — не более одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Однако с 1 января 2021 года некоторые семьи смогут рассчитывать на повышенное пособие для детей. Назначат его в том случае, если с учетом новой выплаты доход семьи не дорос до величины прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Хорошая новость для семей с детьми от 3 до 7 лет – министерство труда и социальной защиты подготовило проект об увеличении с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет. У кого есть шансы на повышенный размер пособия, уже писал "Курьер. Среда. Бердск".



Материнский капитал

С 2020 года для семей с детьми значительно изменились размеры материнского капитала. Теперь его можно получить на первого ребенка — если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей. Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году. Для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.

Налоговые вычеты для предпенсионеров

С 2020 года предпенсионеры могут получать те же налоговые льготы, что и пенсионеры. Чтобы получить справку о статусе предпенсионера, нужно подать запрос в отделении ПФР, МФЦ или на сайте pfrf.ru. Сведения о наличии этого статуса будут передаваться ПФР в Федеральную налоговую службу автоматически.

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и льготный проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по соответствующей специальности.

Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в марте 2019 года выработает необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента будет считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). При определении статуса предпенсионера в подобных случаях учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее право на досрочное назначение пенсии – им может быть необходимое количество детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых, непосредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию людьми – ранее этого возраста. Например, для северян, которые по прежнему законодательству выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Налоговые льготы для многодетных семей

Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми имеют право на дополнительный вычет по налогу на имущество. Каждую льготу можно использовать только по одному объекту. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика. От каких налогов многодетные семьи освобождены:

Транспортный — зависит от региона. Наличие, величину и особенности льготы устанавливает правительство региона. Этот налог могут не платить многодетные семьи всех регионов, кроме Татарстана и Башкортостана. Где-то скидка по налогу частичная: в Нижнем Новгороде налог за легковушку все же нужно уплатить, но со скидкой в 50%, зато за микроавтобус скидка 100%.

Земельный — частично. Льгота действует только на 6 соток. За остальную площадь придется налог уплатить. Например, если площадь участка 830 кв. м, скидку дают за 600 кв. м, а за 230 кв. м платить придется.

На жилье — частично. До 2019 года величина вычета была стандартная для всех — для многодетных льгот не было. Владельцы квартир или частных домов могли уменьшить налоговую базу:

на 20 кв. м, если в собственности квартира;

на 50 кв. м, если — частный дом.

В апреле 2019 года президент подписал федеральный закон, который дает дополнительную скидку многодетным в виде квадратных метров:

5 метров за каждого ребенка, если квартира;

7 метров, если дом.

Погашение ипотеки многодетным семьям

С 2019 года в России многодетные семьи получают 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма оказывает поддержку родителям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родилось трое и более детей. Продолжается программа по погашению ипотеки многодетным семьям. Она действует в дополнение к маткапиталу и не заменяет его.

Чтобы получить деньги, необходимо направить в банк для проверки документы о соответствии ипотечного кредита правилам программы. Затем кредитор отсылает их в АО «ДОМ.РФ».

Если данные верны, то «ДОМ.РФ» переводит в банк средства для полного или частичного погашения ипотеки в пределах 450 тыс. Рублей.

Отсрочка штрафов за долги по ЖКХ

25 марта Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором отметил важность защиты от распространения коронавирусной инфекции. Он также отмечал, что необходимо поддержать граждан, попавших из‑за коронавируса в трудную жизненную ситуацию. Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» был инициирован Правительством в связи с угрозой распространения коронавируса в России. Он был внесен в ГД 26 марта, уже 31 марта он прошел третье чтение и был одобрен СФ. 1 апреля его подписал Президент.

Можно не взимать в этом году пени и штрафы в случае просрочки гражданами платежей по коммунальным услугам. Правительство приняло соответствующее постановление. Им приостанавливаются до 1 января 2021 года «права исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)». Коммунальные услуги за долги отключать не будут, сообщал сайт "Весь Искитим".

Увеличенные выплаты по больничным

Мера направлена прежде всего на граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы. Она затронет около 2,3 млн россиян и будет действовать до 31 декабря 2020 года включительно.



Если больничный в расчете за полный календарный месяц получается ниже минимального размера оплаты труда (12 130 рублей), то пособие по временной нетрудоспособности выплатят исходя из МРОТ.

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам 25 марта 2020 года в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса на территории нашей страны.

Было поручено обеспечить «установление на период до 31 декабря 2020 года включительно минимального размера пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда». МРОТ установлен в размере 12 130 рублей. Проект соответствующего закона был внесен в ГД 26 марта Правительством РФ, 31 марта он был принят депутатами в окончательном чтении и одобрен Советом Федерации.

1 апреля Президент подписал закон, с полным текстом которого можно ознакомиться по ссылке. Документ устанавливает особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно. Если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями указанного федерального закона, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда.