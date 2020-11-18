Возвращается из отпуска мэр Шестернин 20 ноября 2020. Как жил без него 2 недели Бердск? Справился вице-мэр Захаров?

За полмесяца в городе произошло много событий. Сначала Бердск завалило неимоверным снегопадом. А потом жители замерзли в своих квартирах. Как выполнили свою работу службы ЖКХ под контролем Владимира Захарова?

Исполнял обязанности мэра Бердска 2 недели Владимир Захаров

Как Бердск жил без мэра Шестернина 2 недели? Справился ли исполняющий его обязанности Захаров? Напомним, "Курьер. Среда. Бердск" писал, что Евгений Анатольевич ушел в отпуск 5 ноября, 20 ноября он вернется из него. За полмесяца в городе произошло много событий. Сначала Бердск завалило неимоверным снегопадом. А потом жители замерзли в своих квартирах. Как справился с этими трудностями ио Владимир Захаров можно увидеть по результату.

Снег и холод

После теплой осени зима быстро ворвалась в Бердск. В ночь с 12 на 13 ноября его полностью накрыло снегом, и водители оказались в непростой ситуации, выбираясь из заснеженных улиц. Также снегопад был в субботу, 14 ноября.

- Дороги мы чистим удовлетворительно, ходит два звена. Есть небольшое отставание по тротуарам. Есть вопросы по рабочим благоустройства. Мы не можем очищать одновременно все переходы и остановки. Но в течение 2-3 дней догоняем по срокам. На сегодняшний день всё очищено, - рассказал Захаров 18 ноября "Курьер. Среда. Бердск".

Он подчеркнул, что он знает все проблемы, которые существуют в городе. На сегодняшний день частный сектор весь доступен для проезда.

Также 16 ноября в районе "11 квартала" Бердска стало холодно в квартирах и офисных помещениях. Жители ул. Комсомольской и К. Маркса пожаловались в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" на холод в отопительный сезон. Почему батареи еле теплые, ответил замдиректора по строительству КБУ Александр Алексеенко. В этом районе шла замена участка тепловой сети, поэтому снижена температура.

- Все дефекты устранены, тепло подано в полном объеме, - рассказал Владимир Николаевич сегодня, 18 ноября.

Мэр или не мэр

Кроме того, напомним, 27 ноября 2020 истекают полномочия Евгения Анатольевича. В течение месяца после этого депутаты бердского горсовета должны объявить начало выборов нового мэра. Точнее, депутатский корпус назначает дату конкурса на замещение вакантной должности главы города.

Пока Шестернин не сделал заявления о борьбе за мэрское кресло. Хотя были разговоры о том, что он собирается покидать город. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», его участие в сентябрьских выборах депутатов заксобрания Новосибирской области от «Единой России» могло изменить рокировку: в случае прохождения в региональный парламент он, возможно, предпочел бы депутатский мандат. Но досрочных выборов в Бердске в связи с этим не произошло. Поэтому все идет своим чередом. Шестерин досиживает в бердской администрации положенный срок. А горсовет объявляет старт новым выборам.

Поскольку конкурсные процедуры приходятся на новогодние праздники, скорее всего, сам конкурс состоится уже в 2021 году — после длинных рождественских каникул в середине января, предполагал бывший спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин.

Также напомним, губернатор Травников ответил на вопрос - выдвинется ли на второй срок мэр Бердска Шестернин.

Для справки:

В ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск" Владимир Захаров сообщил, что на зимний период 2020-2021 года заготовлено 3 000 тонн песко-соляной смеси на сумму 2 900 000 рублей. Обработка песко-соляной смесью будет производится на дорогах с асфальто-бетонным покрытием, по маршрутам следования общественного транспорта, по основным трафикам движения пешеходов (тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта).

Для содержания улично-дорожной сети Бердска в зимний период на базе МБУ «Центр муниципальных услуг Бердска имеется 19 единиц техники - автогрейдеры, погрузчики, тракторы, самосвалы. Уборка улично-дорожной сети осуществляется с 04:00 и в соответствии с метеоусловиями.

Периодичность уборки улично-дорожной сети от снега определяется в соответствии с метеоусловиями и утвержденными бюджетными ассигнованиями, определенными по каждому наименованию работ в муниципальном задании для МБУ «Центр муниципальных услуг г.Бердска».

Напомним, во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов - не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 - 2,5 см.

Уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки. Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 метра.

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