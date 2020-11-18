18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

В картонных гробах начали кремировать и хоронить в Крыму

21:44 18.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Руководитель ритуальной компании заявил, что такой гроб более экологичен и экономит древесину. Кроме того, его можно украсить любым принтом, а выдерживает он до 120 кг.

% name% title
В Крыму начали предлагать картонные гробы для кремации и захоронений
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

В картонных гробах начали кремировать и хоронить в КрымуСкончалась жена спикера новосибирского заксобрания Андрея Шимкива в БердскеЕщё 534 новостей

Экологичные гробы из картона, которые быстро сгорают в ходе кремации, предлагают кроме традиционных гробов для захоронений и кремации в Крыму, сообщили РИА Новости в Национальной Мемориальной компании.

"При кремации экогроб (из картона) сгорает за 3-5 минут в отличие от традиционных из дерева… При применении такого вида гробов для кремаций и обычных захоронений существенно уменьшится потребление древесины на эти цели", - сказал руководитель компании Михаил Ремез.

Он отметил, что гробы делаются из плотного картона, с гидроизоляцией и конструктивом, который позволяет выдержать вес до 120 килограммов. При этом вес гроба не превышает 5 килограммов. В компании отметили, что экогробы универсально подходят для любых видов погребения, включая классическое захоронение в землю либо кремацию. Изделия позволяют применять дизайнерские решения, возможен выбор модели, цвета, декора либо принта.

Первый крематорий, построенный в рамках участия в свободной экономической зоне (СЭЗ), начал функционировать в Крыму в 2018 году, он способен проводить до 5 тысяч кремаций в год. На данный период в крематории проводится порядка 300 кремаций в месяц, сообщил руководитель компании.

Ранее в Москве появились гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса.

гроб захоронение картон хоронить
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы согласились бы на картонный гроб?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВопросы девушке: о чем спросить девушку - 30 уникальных вопросов
22:30 18-11-2020
Вопросы девушке: о чем спросить девушку - 30 уникальных вопросов
БердскОтправит в Китай первую партию льна Бердский элеватор по железной дороге
22:26 18-11-2020
Отправит в Китай первую партию льна Бердский элеватор по железной дороге
19 ноября - День отказа от курения: Полезные поздравительные слова и стихи
22:20 18-11-2020
19 ноября - День отказа от курения: Полезные поздравительные слова и стихи
Ограничения из-за конронавируса продлили до конца 2021 года в России
22:17 18-11-2020
Ограничения из-за конронавируса продлили до конца 2021 года в России
Очень сложный мужчина-Скорпион: 10 истин о любви, отношениях и многом другом
22:00 18-11-2020
Очень сложный мужчина-Скорпион: 10 истин о любви, отношениях и многом другом
Жена Дмитрия Хрусталева жестко ответила хейтерам
21:50 18-11-2020
Жена Дмитрия Хрусталева жестко ответила хейтерам
В картонных гробах начали кремировать и хоронить в Крыму
21:44 18-11-2020
В картонных гробах начали кремировать и хоронить в Крыму
"Мы даем им миллиарды, а они обирают население": Из-за тарифа на мусор Шимкив пригрозил закрыть финансирование платного моста в Новосибирске 2
21:25 18-11-2020
Футболист Джано Ананидзе поддержал Дзюбу, но попросил отказаться от интимных фото
21:20 18-11-2020
Футболист Джано Ананидзе поддержал Дзюбу, но попросил отказаться от интимных фото
За нерасторопность в раздаче бесплатных лекарств от COVID-19 раскритиковал Путин регионы
21:08 18-11-2020
За нерасторопность в раздаче бесплатных лекарств от COVID-19 раскритиковал Путин регионы