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В красивую дату 20.11.2020 поженятся 28 влюбленных в Бердске

09:50 20.11.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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Самой популярной датой для регистрации брака по прежнему остается 14 февраля - день всех влюбленных.

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В непростое время пандемии решили вступить в брак жители Бердска

Свадьба - волнительное и прекрасное событие. Именно этот праздник больше других окутан тайнами и суевериями. Для того, чтобы свадьба прошла успешно очень важно выбрать правильную дату вступления в брак.

Сегодня, 20 ноября, управление по делам ЗАГС Бердска сообщило, что 20.11.20 поженились 14 пар в Бердске. Самой популярной датой для регистрации брака по прежнему остается 14 февраля - день всех влюбленных.

Народные же приметы рекомендуют будущим супругам обратить внимание на месяц свадьбы. Наиболее удачными считаются февраль, июнь, август, ноябрь и декабрь.

Напомним, что регистрация браков в Бердске проходит по средам и пятницам. В связи с распространением коронавирусной инфекции подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через единый портал госуслуг. Отмечается, что на бракосочетании молодожены могут находиться без масок, однако во время ожидания и проверки документов необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При входе в отдел ЗАГС всем посетителям (в том числе и работникам ЗАГС) измеряют температуру. В случае выявления повышенной температуры или отсутствия средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, посетители в отделы ЗАГС не допускаются. Государственная регистрация заключения брака производиться в присутствии количества участников мероприятия не более 10 человек, включая работников ЗАГС.

Также в учреждениях регулярно проводят дезинфекцию помещений. Все сотрудники обеспечены масками, респираторами и перчатками. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами.
В помещениях нанесена специальная разметка для соблюдения необходимой дистанции 1,5–2 метра.

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